Черная плесень: смертельные грибковые инфекции фиксируются по всему миру

В Индии из-за мощной новой волны COVID-19 началась вспышка мукормикоза — опасной грибковой болезни, которая уже поразила тысячи людей. Как пишет информационное агентство РИА Новости, вспышки грибковых заболеваний фиксируются по всему миру.Как объясняют специалисты, грибки, которые вызывают мукормикоз и другие опасные заболевания, постоянно окружают людей, но опасность появляется только в случае значительного ухудшения иммунной функции организма. То есть, угроза не является актуальной для здоровых людей, но для лиц с ослабленным иммунитетом (например, из-за ВИЧ, онкологии, диабета, трансплантации органов, коронавируса, и так далее) она может стать смертельной.В 2009 году в одной из клиник Токио врачи выделили из уха пожилой пациентки, госпитализированной с отитом, патогенный грибок неизвестного науке вида Candida auris. Затем новый грибок обнаружили еще у полутора десятка пациентов. Выяснилось, что новый грибок устойчив к действию противогрибковых препаратов, поэтому избавиться от него чрезвычайно сложно. Инфекция быстро распространилась по всей планете, и этот факт вызывает самые серьезные опасения у специалистов.Теперь опасная вспышка грибковой инфекции произошла в Индии — речь идет о "черной плесени", или о мукормикозе. Ранее такое заболевание фиксировалось довольно редко, но сейчас, когда в Индии произошла масштабная вспышка COVID-19, проблема стала очень актуальной. Считается, что болезнь распространилась среди тяжелых пациентов с коронавирусом, которых лечили с использованием стероидов.