Мясников предупредил о новой смертоносной пандемии в виде ожирения
На съемках программы о здоровье Мясников предупредил о новой смертоносной пандемии в виде ожирения, сказав об этом, что
«распространение избыточного веса и ожирения приобрело характер пандемии, от последствий которой умирают намного чаще, чем от коронавируса».
По словам врача, в течение года среди жителей Земли последствия избыточной жировой массы становятся причиной смерти «десятков миллионов» – это явно больше, чем от COVID-19. Такими последствиями, предупредил Мясников, могут быть онкозаболевания, диабет, сердечный приступ и инсульт. Врач уверенно заявил, что среди всей массы ежегодных смертей, летальные исходы, обусловленные названными патологиями, составляют большую часть.
Также в пользу версии того, что ожирение превращается в новую смертоносную пандемию, говорит следующее
«лишние жировые отложения есть у 47% людей, ожирением страдает каждый десятый житель планеты».
Мясников предупредил, что показателем веса, здорового или нет, является индекс массы тела ИМТ: диапазон его нормы составляет 18,5-25.
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