Дефицит цинка: его симптомы и продукты, чтобы избежать

Человеческое тело не производит цинк, поэтому количество минерала, необходимое организму, необходимо компенсировать за счет рациона.Цинк необходим организму для осуществления важных функций – регенерации тканей, производства клеток, работы иммунной системы. Средняя суточная потребность взрослого мужчины в цинке составляет 11 мг, взрослой женщины – 8 мг. Достаток цинка считается одним из факторов защиты организма от инфицирования коронавирусом.Симптомы дефицита цинка. Человеческое тело не производит микроэлемент и не накапливает его, так что важно получать достаточно вещества вместе с пищей Дефицит цинка можно диагностировать с помощью анализа волос, крови или мочи. Внешние признаки дефицита могут включать:диарею,потерю аппетита,резкое похудение,замедление заживления повреждений, ранок,усталость.Продукты, богатые цинком. Чтобы избежать его дефицита, медики рекомендуют включать в рацион следующие продукты.Бобовые: употреблять их следует после замачивания, кипячения, нагревания или проращивания.Молочные продукты.Орехи.Яйца: их лучше всего есть вареными.Темный шоколад.