Дефицит цинка: его симптомы и продукты, чтобы избежать
Цинк необходим организму для осуществления важных функций – регенерации тканей, производства клеток, работы иммунной системы. Средняя суточная потребность взрослого мужчины в цинке составляет 11 мг, взрослой женщины – 8 мг. Достаток цинка считается одним из факторов защиты организма от инфицирования коронавирусом.
Симптомы дефицита цинка. Человеческое тело не производит микроэлемент и не накапливает его, так что важно получать достаточно вещества вместе с пищей Дефицит цинка можно диагностировать с помощью анализа волос, крови или мочи. Внешние признаки дефицита могут включать:
диарею,
потерю аппетита,
резкое похудение,
замедление заживления повреждений, ранок,
усталость.
Продукты, богатые цинком. Чтобы избежать его дефицита, медики рекомендуют включать в рацион следующие продукты.
Бобовые: употреблять их следует после замачивания, кипячения, нагревания или проращивания.
Молочные продукты.
Орехи.
Яйца: их лучше всего есть вареными.
Темный шоколад.
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