Врач Мясников назвал болезни, от которых помогает защититься клетчатка
Мясников рассказал, что клетчатка оптимизирует получение организмом микро- и макроэлементов, важных для поддержания хорошего здоровья и защиты от болезней. По словам врача, клетчатка «доставляет их в нужное время в нужное место».
Медик напомнил, что ее другое название – это пищевые волокна, которые бывают растворимыми и нерастворимыми. Источником первых являются овощи и фрукты, бобовые культуры, а поставщиком вторых – цельное зерно. Недостаток клетчатки или пищевых волокон в рационе человека повышает риск столкнуться с серьезными нарушениями здоровья, подчеркнул врач.
Александр Мясников назвал болезни, от которых помогает защититься клетчатка. Специалист констатировал, что она
«понижает уровень плохого холестерина, а следовательно снижает риски инфарктов и инсультов».
Дополнительно врач сообщил, что ее достаточное потребление помогает защититься от развития колоректального рака (рака толстого кишечника). В свою очередь, слишком скудное ее потребление увеличивает его риск.
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