Врач Мясников назвал болезни, от которых помогает защититься клетчатка

Александр Мясников сообщил, что достаточное потребление клетчатки помогает предотвратить развитие опасных болезней, включая онкологические.Мясников рассказал, что клетчатка оптимизирует получение организмом микро- и макроэлементов, важных для поддержания хорошего здоровья и защиты от болезней. По словам врача, клетчатка «доставляет их в нужное время в нужное место».Медик напомнил, что ее другое название – это пищевые волокна, которые бывают растворимыми и нерастворимыми. Источником первых являются овощи и фрукты, бобовые культуры, а поставщиком вторых – цельное зерно. Недостаток клетчатки или пищевых волокон в рационе человека повышает риск столкнуться с серьезными нарушениями здоровья, подчеркнул врач.Александр Мясников назвал болезни, от которых помогает защититься клетчатка. Специалист констатировал, что она«понижает уровень плохого холестерина, а следовательно снижает риски инфарктов и инсультов».Дополнительно врач сообщил, что ее достаточное потребление помогает защититься от развития колоректального рака (рака толстого кишечника). В свою очередь, слишком скудное ее потребление увеличивает его риск.