Врач Мясников назвал болезни, от которых помогает защититься клетчатка

Александр Мясников сообщил, что достаточное потребление клетчатки помогает предотвратить развитие опасных болезней, включая онкологические.

Мясников рассказал, что клетчатка оптимизирует получение организмом микро- и макроэлементов, важных для поддержания хорошего здоровья и защиты от болезней. По словам врача, клетчатка «доставляет их в нужное время в нужное место».

Медик напомнил, что ее другое название – это пищевые волокна, которые бывают растворимыми и нерастворимыми. Источником первых являются овощи и фрукты, бобовые культуры, а поставщиком вторых – цельное зерно. Недостаток клетчатки или пищевых волокон в рационе человека повышает риск столкнуться с серьезными нарушениями здоровья, подчеркнул врач.

Александр Мясников назвал болезни, от которых помогает защититься клетчатка. Специалист констатировал, что она

«понижает уровень плохого холестерина, а следовательно снижает риски инфарктов и инсультов».

Дополнительно врач сообщил, что ее достаточное потребление помогает защититься от развития колоректального рака (рака толстого кишечника). В свою очередь, слишком скудное ее потребление увеличивает его риск.
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