Похудение может освободить диабетиков от приема лекарств

Значительная потеря веса при диабете помогает эффективно контролировать давление и сокращать потребление снижающих давление препаратов. К такому выводу пришли ученые из университетов Глазго и Ньюкасла. Они представили их в журнале Diabetologia.Ученые исследовали программу, которая включает 12-недельную сбалансированную диету. Ее соблюдение помогает потерять более 15 кг. Лекарства отменялись с самого начала программы и вводились только в случае повышения уровня сахара в крови или артериального давления.За фазой похудания следует поддержка пациента, в рамках которой ему помогают ориентироваться в продуктах и делать разумный выбор для сохранения текущего веса. Это позволило 8 из 10 человек избавиться от диабета 2 типа без необходимости принимать лекарства в течение как минимум двух лет.В исследовании приняли участие 143 человека. Ученые обнаружили, что средний показатель давления неуклонно снижался по мере потери веса. Оно оставалось ниже после завершения диеты и сохранялось в течение 12 и 24 месяцев.