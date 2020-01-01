Потеряли обоняние? Провериться нужно не только на коронавирус
«Данный симптом может появляться даже за десять лет до развития остальных, более характерных для деменции», - рассказывает невролог Хума У. Шейх.
Эксперты давно предполагали, что потеря обоняния является ранним признаком болезни Паркинсона. Исследование, опубликованное в августе 2020 года в журнале Brain Pathology, подтвердило эту связь.
«Обонятельная дисфункция может быть признаком более глубокого поражения нейронов. Кроме того, она имеет прямую связь с возникновением самого расстройства», - отмечают авторы исследования из Атлантического университета Флориды.
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