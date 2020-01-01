Потеряли обоняние? Провериться нужно не только на коронавирус

Заметили у себя потерю обоняния, а тест на наличие коронавируса отрицателен? Стоит задуматься о наличии другого заболевания. Им может быть болезнь Паркинсона. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Parkinson's Disease, более 96% пациентов, которым поставлен соответствующий диагноз, имеют значительную обонятельную дисфункцию.«Данный симптом может появляться даже за десять лет до развития остальных, более характерных для деменции», - рассказывает невролог Хума У. Шейх.Эксперты давно предполагали, что потеря обоняния является ранним признаком болезни Паркинсона. Исследование, опубликованное в августе 2020 года в журнале Brain Pathology, подтвердило эту связь.«Обонятельная дисфункция может быть признаком более глубокого поражения нейронов. Кроме того, она имеет прямую связь с возникновением самого расстройства», - отмечают авторы исследования из Атлантического университета Флориды.