Медики научились обнаруживать болезнь Альцгеймера на ранней стадии

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Шведским исследователям удалось разработать эффективный метод диагностики болезни Альцгеймера на ранней стадии и предупреждать серьёзные последствия этого заболевания. Медики провели масштабное исследование при участии почти одной тысячи пациентов с легкими отклонениями памяти.Исследования показали, что наличие в плазме крови ау-белка свидетельствует о 83% вероятности развития болезни Альцгеймера в течение последующих четырёх лет. Также испытуемым предлагали пройти простые тесты на память. Совместно с исследованием крови это помогло довести эффективность анализа болезни до 90%.Врачи утверждают, что новый способ диагностики болезни Альцгеймера позволяет обнаружить недуг на ранней стадии, когда пациенту еще можно помочь с помощью медицинских препаратов.