Медики научились обнаруживать болезнь Альцгеймера на ранней стадии
Исследования показали, что наличие в плазме крови ау-белка свидетельствует о 83% вероятности развития болезни Альцгеймера в течение последующих четырёх лет. Также испытуемым предлагали пройти простые тесты на память. Совместно с исследованием крови это помогло довести эффективность анализа болезни до 90%.
Врачи утверждают, что новый способ диагностики болезни Альцгеймера позволяет обнаружить недуг на ранней стадии, когда пациенту еще можно помочь с помощью медицинских препаратов.
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