Фактор, который усугубляет разрушительное действие алкоголя на печень

Исследование показало, что фактором, усугубляющим разрушительное действие алкоголя на печень, является излишек веса.Ученые из Австралии, представляющие Сиднейский университет и Университет Нового Южного Уэльса, занимались анализом того, как лишний веса и ожирение воздействуют на «алкогольные» болезни печени. Отчет об их работе опубликовал журнал European Journal of Clinical Nutrition. Согласно выводам исследователей,«люди с избыточным весом или ожирением, употребляющие алкоголь, подвергаются большему риску заболеваний печени и смерти от них».Учеными была проанализирована информация, касавшаяся почти 500 000 человек возрастом от 40 до 69 лет. Специалисты проверяли изменения в их здоровье за 10,5 лет. Они установили, что люди с избыточной массой тела больше рисковали здоровьем печени из-за потребления алкоголя даже если не злоупотребляли спиртным, выпивая в рамках существующих норм. В сравнении со стройными участниками им был свойствен «более чем на пятьдесят процентов больший риск заболевания печени».Исследование показало, что среди людей, злоупотребляющих спиртным, повышены риски алкогольной жировой болезни печени, а также смерти от ее последствий. При избыточном весе они становятся наиболее существенными.