Названы главные причины отслоения сетчатки глаза

Без своевременного лечения можно потерять зрение.Отслоение сетчатки — это патологическое состояние, характеризующееся отхождением слоев сетчатки от сосудистой оболочки глаза. В результате происходит ряд необратимых процессов, клетки сетчатки не получают необходимых веществ вследствие нарушения функциональных свойств и обмена вещества. Палочки, колбочки погибают, что уменьшает шансы на успешное восстановление зрения.Напомним, что сетчатка представляет собой тонкую оболочку, которая выстилает внутреннюю часть глаза и располагается между стекловидным телом и нервной оболочкой. За счет нервных клеток, что в ней имеются, происходит преобразование света в нервные импульсы с последующей передачей их через зрительный нерв к зрительному центру в головном мозге.Основные причиныТравмы глаз.Воспалительные заболевания глаз (например, увеит, склерит).Чрезмерные физические нагрузки.Диабетическая ретинопатия.Новообразование глаза.Миопия.По статистическим данным в зону риска входят лица, имеющие в анамнезе миопию и занимаются спортом с повышенным травматизмом, например бокс, борьба.Заметим, что именно от причины, что стала триггером отслойки различают несколько видов патологии:Первичная форма, когда происходит разрыв в сетчатке с последующим проникновением жидкости из стекловидного тела.Экссудативная форма, для которой характерно отслоение сетчатки жидкостью, что скапливается под ней со стороны сосудистой оболочки.Тракционная форма, когда происходит отслойка сетчатки путем механического воздействия, а именно при натяжении стекловидного тела.Какие симптомы будут указывать на развитие отслойки сетчатки?Отметим, что на начальном этапе возникают так называемые предвестники поражения. На какие важно обратить внимание и сразу посетить врача, до момента развития основных проявлений и осложнений.Так к «первым» проявлениям, которые начинают беспокоить больного принадлежит:появление так называемых вспышек света и искр;искажение прямых линий;мушки или мелкие точки перед глазами.Далее стремительно набирают обороты основные симптомы отслойки сетчатки: резкое снижение остроты зрения, изображение частично закрыто вследствие появления «пелены» или «черной шторы». Чем больше времени отсутствует оказания помощи, тем больше по размеру становится черное пятно. В результате может наступить полная слепота.Диагностика и лечениеВрач офтальмолог будет устанавливать диагноз на основе полного обследования пациента, при этом выясняется анамнез болезни, проводится анализ клинической картины с выслушиванием жалоб. Визуализация патологического процесса происходит путем обследования глазного дна с помощью офтальмоскопии, УЗИ глаза, измерения внутриглазного давления.Важно быстро проводить диагностику, ведь важна каждая минута.Лечение будет заключаться в проведении оперативного вмешательства, основной целью которого является максимальное сближение слоев сетчатки, чтобы полностью блокировать разрыв. Метод операции будет зависеть от времени обращения пациента за помощью, чаще всего это лазерный метод или хирургический (восстановление сетчатки с внешней части глазного яблока, или непосредственно внутри глазного яблока). Большой процент успешности оперативного вмешательства принадлежит соблюдению правил реабилитационного периода.С целью предотвращения отслоения сетчатки важно вовремя устранять провоцирующие патологию факторы, например, нормализация внутриглазного давления, избегание травм глаза, коррекция зрения при его нарушении.Помните, что отслоение сетчатки глаза является тем состоянием, что требует немедленного оказания помощи, ведь цена за несвоевременное лечение может быть достаточно высокой — человек может потерять зрение.