Названы причины головокружения у людей, больных диабетом

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Людям с диабетом необходимо регулярно посещать эндокринолога.Головокружение – это симптом, который проявляется ощущением вращения, шаткости, или неуверенности, часто сопровождается страхом потери сознания и падения. Головокружение может возникать при различных состояниях или быть проявлением определенного заболевания. Одной из частых причин является гипогликемия, или низкий уровень глюкозы в крови. Особенно подвержены такому головокружению больные сахарным диабетом, что требует своевременной коррекции для нормализации самочувствия.Почему возникает головокружение при диабете?Сахарный диабет относится к группе эндокринологических заболеваний, при котором нарушается усвоение глюкозы в результате частичного или абсолютного дефицита инсулина. Данный гормон обеспечивает транспорт глюкозы внутрь клеток для дальнейших обменных процессов. В результате заболевания развивается патологическая гипергликемия – состояние, при котором уровень глюкозы в крови повышен, что требует медикаментозной коррекции и диеты.Так как у больных сахарным диабетом нарушается обмен веществ, множество факторов могут спровоцировать резкое падение уровня глюкозы, что наиболее часто проявляется головокружением, слабостью, дрожью в теле и тошнотой. Гипогликемию и падение уровня сахара могут вызвать как внешние факторы, так и внутренние. Основные причины этого состояния:Прием слишком большой дозы препарата или неправильно рассчитанная доза инсулина, в зависимости от типа диабета (1 тип чаще корректируется инсулинотерапией, 2 тип диабета – приемом сахароснижающих препаратов и диетой).Пропуск приема пищи, нерегулярное или несбалансированное питание.Дефицит сложных углеводов в рационе. При сахарном диабете необходимо учитывать возможные колебания уровня глюкозы в крови в течение дня и ночи, и своевременно корректировать питание.Излишняя физическая активность или эмоциональный стресс.Употребление алкогольных напитков, прием наркотиков.Как и когда проявляется головокружение у больных диабетом?Внезапное головокружение или потеря сознания при низком уровне глюкозы в крови – типичные симптомы гипогликемии при диабете. Однако данному состоянию могут предшествовать другие проявления, в связи с чем, всем пациентам с нарушениями обмена веществ или эндокринологическими заболеваниями следует обращать внимание на малейшие изменения состояния и учиться распознавать их заранее, до предупреждения приступа головокружения с потерей сознания.Предшественником головокружения могут быть такие симптомы:утренняя слабость или сонливость;изменчивое настроение;головная боль;легкая дрожь в руках и слабость в ногах;ощущение легкой неустойчивости или неуклюжести;выраженный голод или тяга к сладкому;туманное зрение;внутренняя тревога;легкая тошнота.При значительном снижении уровня сахара в крови симптомы обостряются. Возникают такие проявления:выраженный тремор рук и неустойчивость;ощущение вращения человека в пространстве или пространства вокруг человека (предметов, комнаты);потливость;прогрессирующая головная боль;тошнота, реже – рвота;дезориентация, «туман» перед глазами, спутанность сознания;потеря сознания.Что делать при гипогликемии и головокружении?При падении уровня сахара в крови могут возникать совершенно разные симптомы. Для гипогликемии характерно прогрессирование состояния, вплоть до потери сознания и развития опасного осложнения – гипогликемической комы. В связи с чем, при ухудшении состояния, следует предпринять данные меры:В первую очередь, необходимо успокоиться, займите удобное положение – лежа или сидя.Чтобы повысить уровень сахара в крови, следует принять таблетку глюкозы или съесть что-то сладкое: конфету или леденец, выпить сладкий напиток, чай с сахаром. Быстрое купирование приступа сахаром необходимо для устранения гипогликемии, однако истинная профилактика заключается в нормализации питания и пересмотра графика приема препаратов.В дальнейшем необходимо проанализировать ситуацию для выяснения причины гипогликемии. Наиболее часто головокружение провоцирует нерегулярное питание или пропуск приема пищи после приема лекарственного препарата, инъекции инсулина или физической активности. Следовательно, регулярное и сбалансированное питание поможет предупредить приступы головокружения.Избыточное введение инсулина или недостаточное употребление сложных углеводов также может привести к гипогликемии. В таком случае необходимо регулярно контролировать уровень сахара в крови в домашних условиях, например, измеряя глюкозу крови глюкометром, и обратиться к лечащему врачу для коррекции терапии и диеты.Головокружение при диабете не всегда свидетельствует о гипогликемии, однако данное состояние наиболее часто возникает у больных данной эндокринной патологией. Для выяснения истинной причины головокружения необходимо обратиться к эндокринологу.