Названы причины головокружения у людей, больных диабетом
Головокружение – это симптом, который проявляется ощущением вращения, шаткости, или неуверенности, часто сопровождается страхом потери сознания и падения. Головокружение может возникать при различных состояниях или быть проявлением определенного заболевания. Одной из частых причин является гипогликемия, или низкий уровень глюкозы в крови. Особенно подвержены такому головокружению больные сахарным диабетом, что требует своевременной коррекции для нормализации самочувствия.
Почему возникает головокружение при диабете?
Сахарный диабет относится к группе эндокринологических заболеваний, при котором нарушается усвоение глюкозы в результате частичного или абсолютного дефицита инсулина. Данный гормон обеспечивает транспорт глюкозы внутрь клеток для дальнейших обменных процессов. В результате заболевания развивается патологическая гипергликемия – состояние, при котором уровень глюкозы в крови повышен, что требует медикаментозной коррекции и диеты.
Так как у больных сахарным диабетом нарушается обмен веществ, множество факторов могут спровоцировать резкое падение уровня глюкозы, что наиболее часто проявляется головокружением, слабостью, дрожью в теле и тошнотой. Гипогликемию и падение уровня сахара могут вызвать как внешние факторы, так и внутренние. Основные причины этого состояния:
Прием слишком большой дозы препарата или неправильно рассчитанная доза инсулина, в зависимости от типа диабета (1 тип чаще корректируется инсулинотерапией, 2 тип диабета – приемом сахароснижающих препаратов и диетой).
Пропуск приема пищи, нерегулярное или несбалансированное питание.
Дефицит сложных углеводов в рационе. При сахарном диабете необходимо учитывать возможные колебания уровня глюкозы в крови в течение дня и ночи, и своевременно корректировать питание.
Излишняя физическая активность или эмоциональный стресс.
Употребление алкогольных напитков, прием наркотиков.
Как и когда проявляется головокружение у больных диабетом?
Внезапное головокружение или потеря сознания при низком уровне глюкозы в крови – типичные симптомы гипогликемии при диабете. Однако данному состоянию могут предшествовать другие проявления, в связи с чем, всем пациентам с нарушениями обмена веществ или эндокринологическими заболеваниями следует обращать внимание на малейшие изменения состояния и учиться распознавать их заранее, до предупреждения приступа головокружения с потерей сознания.
Предшественником головокружения могут быть такие симптомы:
утренняя слабость или сонливость;
изменчивое настроение;
головная боль;
легкая дрожь в руках и слабость в ногах;
ощущение легкой неустойчивости или неуклюжести;
выраженный голод или тяга к сладкому;
туманное зрение;
внутренняя тревога;
легкая тошнота.
При значительном снижении уровня сахара в крови симптомы обостряются. Возникают такие проявления:
выраженный тремор рук и неустойчивость;
ощущение вращения человека в пространстве или пространства вокруг человека (предметов, комнаты);
потливость;
прогрессирующая головная боль;
тошнота, реже – рвота;
дезориентация, «туман» перед глазами, спутанность сознания;
потеря сознания.
Что делать при гипогликемии и головокружении?
При падении уровня сахара в крови могут возникать совершенно разные симптомы. Для гипогликемии характерно прогрессирование состояния, вплоть до потери сознания и развития опасного осложнения – гипогликемической комы. В связи с чем, при ухудшении состояния, следует предпринять данные меры:
В первую очередь, необходимо успокоиться, займите удобное положение – лежа или сидя.
Чтобы повысить уровень сахара в крови, следует принять таблетку глюкозы или съесть что-то сладкое: конфету или леденец, выпить сладкий напиток, чай с сахаром. Быстрое купирование приступа сахаром необходимо для устранения гипогликемии, однако истинная профилактика заключается в нормализации питания и пересмотра графика приема препаратов.
В дальнейшем необходимо проанализировать ситуацию для выяснения причины гипогликемии. Наиболее часто головокружение провоцирует нерегулярное питание или пропуск приема пищи после приема лекарственного препарата, инъекции инсулина или физической активности. Следовательно, регулярное и сбалансированное питание поможет предупредить приступы головокружения.
Избыточное введение инсулина или недостаточное употребление сложных углеводов также может привести к гипогликемии. В таком случае необходимо регулярно контролировать уровень сахара в крови в домашних условиях, например, измеряя глюкозу крови глюкометром, и обратиться к лечащему врачу для коррекции терапии и диеты.
Головокружение при диабете не всегда свидетельствует о гипогликемии, однако данное состояние наиболее часто возникает у больных данной эндокринной патологией. Для выяснения истинной причины головокружения необходимо обратиться к эндокринологу.
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