Атопический дерматит: главные признаки и способы лечения

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Придется исключить аллергены, и наладить питание.Атопический дерматит-это заболевание кожных покровов, характеризующееся хроническим течением. Люди с этим заболеванием жалуются на рецидивирующее появление сильного зуда кожи.Важно определить, атопический дерматит не заразен и не приносит вреда окружающим. Большое количество населения всего мира живет с этим заболеванием. Возрастные рамки широки, этот вид дерматита встречается у людей всех возрастов. Симптомы и жалобы варьируются от чрезмерно сухой, зудящей кожи до зудящих высыпаний, которые вызывают бессонные ночи и мешают повседневной жизни. Атопический дерматит встречается довольно часто.Какие признаки и симптомы атопического дерматита?Высыпания на коже, которые чешутся являются основной жалобой. Дерматит может развиться на любом участке вашей кожи в любом возрасте. У грудничков, например, сыпь часто развивается на щеках. Из-за того, что сыпи очень зудит, вы можете увидеть, как ребенок трется о постельное белье, ковры и другие предметы, чтобы почесать кожу. У ребенка также могут быть проблемы со сном и развитие кожных инфекций.Сыпь также часто начинается на локтях или коленях. Другие общие места для появления сыпи: шея, запястья, лодыжки и ноги.Со временем кожа может патологически меняться, на ней появляются маленькие многочисленные повышения. Также пораженная кожа может со временем становиться грубой.Люди с атопическим дерматитом часто имеют различные осложнения. Постоянное воспаление кожи и травматизация от расчесов являются причиной появления инфекций.ЛечениеЛечение включает много методов, только системный подход может облегчить состояние в таком случае. На консультации врач после сбора анамнеза заболевания может назначить несколько лабораторных анализов для лучшего изучения состояния вашего здоровья.Также очень важно определить фактор, который вызывает или усиливает клинические проявления. Исключение этого фактора облегчит ваше состояние здоровья.Обязательно врач должен назначить лекарственные средства для уменьшения процессов воспаления на коже. Спектр выбора медицинского препарата очень широк и подбирается индивидуально в каждом случае. Для усиления действия могут назначать комбинацию препаратов. Самостоятельный выбор лекарств строго запрещается. В этом случае кожа является очень уязвимой и если выбрать не правильное лечение возникнут серьезные последствия. Детоксикация организма и правильное питание помогут вам чувствовать себя лучше. Очень важным шагом является диетотерапия. Необходимо исключить из рациона всю вредную пищу. Также, врач поможет вам определить потенциальные аллергены, их также нельзя употреблять.