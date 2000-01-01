Анита Луценко рассказала, сколько фруктов и ягод можно съесть без вреда фигуре
Анита Луценко — Со-founder компании WOWBODY, звездный тренер, соавтор книг о еде, рассказала, как скорректировать свой рацион летом и сколько можно есть фруктов и ягод без вреда для фигуры.
“Мы поправляемся тогда, когда в нас вошло больше энергии (ккал) чем мы потратили. И совершенно не важно вошли ккал из петрушки или торта. Есть избыток — поправляемся. Столько же — вес на месте. Недостаток калорий — худеем! Это физика! Энергия не может браться из неоткуда”, – комментирует Анита.
Фрукты хоть и полезны витаминами, минералами и клетчаткой, но тоже содержат ккал.
Избыток любых калорий из белков, углеводов, жира — идут в запас в жир.
Поэтому 300 г фруктов или ягод в день – отличная норма, рекомендуемая всему населению планеты.
Так 300 г винограда — это около 200 калорий.
1 кг винограда — 690 калорий.
Если мы едим более 2000 ккал в день, то скорее всего набираем вес.
Так 1 кг винограда, 1 кг черешни и 1 кг арбуза + к остальной обычной еде могут сыграть с вами злую шутку. Хотели как лучше и по витаминам ударить, а вышло за лето +3 кг.
Несмотря на то, что летом обилие фруктов, нужно помнить, что рацион должен быть сбалансированным. Не стоит заменять основные приемы пищи фруктами, даже если на улице жарко и вам не хочется кушать. Тарелка черешни не заменит полноценный обед или ужин.
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