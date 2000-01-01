Анита Луценко рассказала, сколько фруктов и ягод можно съесть без вреда фигуре

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Эксперт не советует заменять ягодами основные приемы пищи.Анита Луценко — Со-founder компании WOWBODY, звездный тренер, соавтор книг о еде, рассказала, как скорректировать свой рацион летом и сколько можно есть фруктов и ягод без вреда для фигуры.“Мы поправляемся тогда, когда в нас вошло больше энергии (ккал) чем мы потратили. И совершенно не важно вошли ккал из петрушки или торта. Есть избыток — поправляемся. Столько же — вес на месте. Недостаток калорий — худеем! Это физика! Энергия не может браться из неоткуда”, – комментирует Анита.Фрукты хоть и полезны витаминами, минералами и клетчаткой, но тоже содержат ккал.Избыток любых калорий из белков, углеводов, жира — идут в запас в жир.Поэтому 300 г фруктов или ягод в день – отличная норма, рекомендуемая всему населению планеты.Так 300 г винограда — это около 200 калорий.1 кг винограда — 690 калорий.Если мы едим более 2000 ккал в день, то скорее всего набираем вес.Так 1 кг винограда, 1 кг черешни и 1 кг арбуза + к остальной обычной еде могут сыграть с вами злую шутку. Хотели как лучше и по витаминам ударить, а вышло за лето +3 кг.Несмотря на то, что летом обилие фруктов, нужно помнить, что рацион должен быть сбалансированным. Не стоит заменять основные приемы пищи фруктами, даже если на улице жарко и вам не хочется кушать. Тарелка черешни не заменит полноценный обед или ужин.