Главные преимущества сырого лука

Сырой лук имеет огромное количество плюсов для нашего здоровья. О некоторых из них рассказали ученые из Индии.Лук - богатейший источник кверцетина - естественного пигмента, который присутствует в некоторых продуктах питания. Кверцетин укрепляет иммунитет, это очень важно во время разного рода эпидемий вроде той, которая никак не кончится на нашей планете. От крепости иммунитета зависит способность человека справляться с COVID-19, что не раз доказывали исследования.В луке также много витаминов С и В, а также калия. Последнее делает его полезным продуктом для гипертоников. Следовательно, употребление лука помогает снижать артериальное давление. Лук обладает антиоксидантным и противовоспалительным воздействием, что делает позволяет считать его полезным корнеплодом для сердца. Также у лука есть и антибактериальные свойства, что было известно еще нашим бабушкам.Важно отметить, что лук помогает лучше контролировать уровень сахара в крови, а это делает его ценнейшим продуктом для диабетиков и тех, кто только может столкнуться с диабетом. Наконец, в луке много клетчатки и пребиотиков, что важно для укрепления здоровья кишечника.