Названы полезные и вредные свойства редиса

Кому не стоит есть этот корнеплод.С приходом тепла на прилавках магазинов начинают появляться сезонные продукты, которые с таким рвением используют для приготовления легких блюд в погоне за витаминами. Одним из таких вкусных и популярных овощей является редис. Ввиду активного использования овоща, мы подготовили информацию о свойствах редиса: в чем польза и вред редиса.Главная цель сейчас у многих, особенно перед летом, — переход на легкое и полезное питание. Многие в этом плане выбирают редис и блюда из редиса, поэтому считаем нужным рассказать про его пользу и вред.Отметим, что редис — вкусный корнеплод, из которого готовят салаты и холодные супы, реже тушат и даже жарят. Даже листья редиса годны для приготовления вкусных блюд. Поэтому его популярность вполне понятна.Витамины и калорийность редисаСостав редиса вполне объясняет его популярность в период весеннего авитаминоза. Он богат витаминами РР, С, витаминами группы В, также в нем есть большое количество натрия, железа, магния, фосфора, калия и кальция, а также клетчатка, белок и эфирные масла, что очень помогает в похудении. Важно также, что в редисе всего 15 ккал в 100 гр. Поэтому можно смело добавлять его в блюда при диетическом питании.Польза редиса для организмаРедис повышает иммунитет, борется с простудными заболеваниями.Так как в зелени редиса много фолиевой кислоты, овощ полезен для женского здоровья и правильного развития плода для беременных.В борьбе с авитаминозом редис бьет рекорды: всего 250 грамм плодов обеспечивают организм дневной нормой аскорбиновой кислоты.Овощ понижает содержание сахара в крови и увеличивает уровень гемоглобина. Клетчатка в овоще налаживает обменные процессы, выводит холестерин и нормализует работу ЖКТ, поэтому полезен для тех, кто имеет лишний вес, сражается с сахарным диабетом и подагрой.Также редис имеет желчегонный эффект и снимает отеки. В целом, очень полезен для желчного пузыря и печени.Польза редиса состоит в том, что он помогает работе сердечно-сосудистой системы и даже помогает в борьбе с онкологическими заболеваниями.Вред и противопоказания редисаРедис нельзя есть людям с проблемами щитовидки, так как злоупотребление может вызвать появление опухолей.Также редис под запретом для тех, кто страдает от язвы.В употреблении редиски стоит проявлять осторожность при обострениях заболеваний желчного пузыря, двенадцатиперстной кишки и печени.