Это нужно знать: интересные факты о температуре тела

Температура тела — один из наиболее важных показателей, по которому можно судить о состоянии организма. Какие интересные факты вы могли о ней не знать?Средняя температура тела Многие считают, что нормальная температура тела должна составлять 36,6°C, но это лишь средняя температура здоровых людей. Для одних привычной может оказаться отметка в 35,5°C, для других — даже 37°C. Действительно важно обращать внимание на существенное изменение привычной температуры и ухудшение общего состояния на фоне этого. Температура распределяется по телу неравномерно Во рту она обычно на 0,5°C ниже, чем в прямой кишке, и на 0,5°C выше температуры под мышками. В ушном канале — равна или немного выше ректальной. Температура, измеренная в паховой складке, близка температуре в полости рта.Неодинаковая температура Температура может быть неодинаковой в левой и правой подмышечных впадинах. Чаще слева — на 0,1–0,30°C выше. Температура при заболевании В случае возникновения инфекций, организм повышает температуру тела для борьбы с болезнью. При простуде и гриппе температура может достигать 41°C. Если показания термометра приближены к 40°C, нужно вызывать скорую. Температура вызывает обезвоживание При высокой температуре есть риск обезвоживания от сопутствующих процессов потоотделения, поэтому больному рекомендуют много пить. Гипотермия О гипотермии — пониженной температуре тела — говорят реже. Это естественное состояние организма, если человек находится на холоде. В ином случае возможен целый ряд отклонений: регулярный недосып, обострение хронических заболеваний, гипотиреоз, травма головы, пониженный уровень сахара в крови. Эксперты говорят, что ни одну из этих причин нельзя оставлять без внимания. Если пониженная или повышенная температура держится несколько дней, обязательно нужно проконсультироваться с врачом-терапевтом.