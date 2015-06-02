Внезапная потеря голоса: как помочь голосовым связкам

Обычно потеря голоса кратковременна.При потере голоса в первую очередь мы прибегаем к самолечению, тем самым уже инстинктивно устанавливая себе диагноз типа ларингита. Однако необходимо понимать, что причин возникновения нарушения может быть гораздо больше, как и их негативные последствия. На какие нюансы необходимо обращать внимание при потере голоса.Проблемы с голосом могут происходить в нескольких разновидностях. Так в случае развития охриплости и осиплости голоса, когда он пропадает не полностью, нарушение будет называться — дисфония. Полная потеря голоса, является более редким явлением и диагностируется как афония.Основой нарушения является развитие заболевания голосовых связок или злоупотребления их мощностью. Механизм развития потери голоса состоит в том, что внутри голосового аппарата находятся голосовые связки, которые при разговоре закрываются и открываются. Через голосовые связки проходит воздух, вызывая их вибрацию и тем самым образуя звуки. В том случае когда голосовые связки отекают, процесс прохождения воздуха меняется, соответственно происходят изменения и с нашим голосом, он становится осипшим или нам вообще тяжело разговаривать.Также потеря голоса может возникать вследствие воспалительного процесса непосредственно в голосовом аппарате или гортани. Так голос может впоследствии вернуться самостоятельно, или же необходимо проводить надлежащую терапию.Основные причины при которых может произойти потеря голосаПеренапряжение голосовых связок, особенно в случае соответствующей рабочей деятельности (учителя, певцы, ораторы).Влияние низких температур на гортань и голосовой аппарат (чаще всего наблюдается при нахождении в течение длительного времени на холодном воздухе).Чрезмерная сухость воздуха.Стресс.Заболевания, например ларингит или фарингит, то есть патологии, сопровождающиеся развитием инфекционного процесса.Аномалия развития со стороны гортани.Новообразование гортани доброкачественного и злокачественного характера.Миастения.Аллергическая реакция, что вызывает отек гортани.Какие состояния с потерей голоса требуют немедленного обращения к врачу?Появление болевых ощущений в горле, першение.Голос стал тихим, хриплым или осипшим.Отсутствие возможности взять высокие ноты.Обычный разговор требует усилий.Конечно, учитывается продолжительность нарушения. Так в случае осиплости/охриплости голоса больше недели обратитесь к врачу!ТактикаЕсли проблема с голосом заключается не в его «срыве», то при обращении к оториноларингологу будет проведено ряд диагностических методов исследования с целью установления причины: эндоскопия, биопсия, КТ и МРТ, аллергопробы при подозрении на аллергию.Терапевтические меры будут соответственно зависеть от установленной причины. Так в случае инфекционного процесса, будь то фарингит или ларингит создаются комплексные условия, включая увлажнение воздуха, применение препаратов которые рассасывают слизь и ингаляций, антибактериальной терапии, если инфекция бактериальная.В случае развития аллергической реакции с наступлением анафилактического шока проводятся реанимационные мероприятия с возможной интубацией и присоединением к аппарату ИВЛ.Какие методы помогут вернуть голос?Облегчить процесс возвращения голоса, в том числе если его потеря вызвана определенным патологическим процессом, помогут следующие методы:Дать отдохнуть голосовому аппарату: не стоит перенапрягать голос длинными разговорами, пением.Прием теплого питья (например, зеленый или травяной чай).Избегать шепота, который наоборот больше напрягает голосовые связки.Применение увлажнителя воздуха: особенно это целесообразно в ночное время, когда производится меньше слюны.Откажитесь от вредных привычек — алкоголь и сигареты.Важно понимать, что проблему с голосом можно быстро решить, если вовремя обратиться за помощью и устранить первичную причину! Ведь самостоятельно установить одни из причин потери голоса, будь то гормональное нарушение или онкологическое заболевание практически невозможно.