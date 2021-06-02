Медики рассказали, почему курильщикам лучше не есть морковь и томаты

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Все знают, что овощи полезны для здоровья. Диетологи настоятельно рекомендуют почаще включать их в свой рацион. Но в каждом правиле есть свои исключения. Людям, которые систематически курят, не стоит налегать на морковку и томаты.Дело в том, что томаты и морковь содержит много бета-каротина, который отвечает за красную и оранжевую пигментацию. В организме он превращается в витамин А, дефицит которого может привести к сердечным заболеваниям, а также некоторым видам онкологии.В достаточном количестве бета-каротин полезен для иммунной системы, а также улучшает устойчивость кожи к воздействию солнечных лучей. Но вот курильщикам этими овощами лучше не злоупотреблять.По мнению экспертов, вещества, содержащиеся в сигаретах, полностью изменяют структуру бета-каротина и делают его вредным для организма. Так что стоит задуматься и отказаться от пагубной привычки. К слову, бета-каротин можно найти и в зеленых растениях: щавеле, шпинате, капусте, брокколи, горохе, зеленом луке, петрушке и кинзе.Эти продукты хотя и не отличаются яркой окраской, но полезных веществ содержат не меньше.