Медики рассказали, почему курильщикам лучше не есть морковь и томаты
Дело в том, что томаты и морковь содержит много бета-каротина, который отвечает за красную и оранжевую пигментацию. В организме он превращается в витамин А, дефицит которого может привести к сердечным заболеваниям, а также некоторым видам онкологии.
В достаточном количестве бета-каротин полезен для иммунной системы, а также улучшает устойчивость кожи к воздействию солнечных лучей. Но вот курильщикам этими овощами лучше не злоупотреблять.
По мнению экспертов, вещества, содержащиеся в сигаретах, полностью изменяют структуру бета-каротина и делают его вредным для организма. Так что стоит задуматься и отказаться от пагубной привычки. К слову, бета-каротин можно найти и в зеленых растениях: щавеле, шпинате, капусте, брокколи, горохе, зеленом луке, петрушке и кинзе.
Эти продукты хотя и не отличаются яркой окраской, но полезных веществ содержат не меньше.
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