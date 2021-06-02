Почему после молока возникают неприятные ощущения? Объясняет врач

Если употребление молока у взрослого человека вызывает неприятные ощущения, следует установить причину этого, констатирует специалист.Врач диетолог Ирина Бородина объяснила в интервью, почему во взрослом возрасте после выпитого молока могут возникать неприятные ощущения, обычно характерные для несварения. Эксперт заметила, что в организме взрослого человека могут формироваться хронические заболевания, способные влиять на усвоение этого продукта – например,«могла сформироваться так называемая вторичная лактазная недостаточность – недостаток фермента, который переваривает лактозу в молоке».Неприятные ощущения после молока могут говорить о развитии такого отклонения. Кроме того, их причиной может быть «аллергия на белок в молоке».Бородина добавила, что если у человека имеется непереносимость лактозы, от питья молока придется отказаться – его прием будет неизменно провоцировать брожение в кишечнике, вздутие, метеоризм. Также может существовать аллергия на такой компонент молока как казеин. В его случае неприятные ощущения будут возникать даже от содержащих молоко продуктов, включая шоколад, колбасу.Врач подчеркнула, что«если после употребления молока возникают неприятные ощущения, необходимо выяснить причину – у каждого человека она может быть индивидуальна».