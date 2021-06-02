Почему в рационе обязательно должен быть суп
Специалисты очень не рекомендуют отказываться от супов, поскольку они очень полезны для организма в целом. Например, вещества, которые содержаться в мясном бульоне, благотворно влияют на хрящевую и мышечную ткань. Овощные супы стимулируют работу печени и выработку желчи, в результате чего токсины более активно выводятся из организма.
По словам медиков, в случае полного отказа от супов человека могут настигнуть запоры, токсикация и брожение в кишечнике. При этом, если у человека нет проблем с пищеварительной системой, необязательно употреблять суп каждый день. Это можно делать раз в несколько дней.
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