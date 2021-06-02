Переедание или болезнь: названы основные причины резкого набора веса

Дневник питания поможет разобраться, в чем проблема.Любые изменения, происходящие с организмом человека без видимых причин, должны вызывать определенную тревогу. Это в полной мере относится и к колебаниям веса. Поэтому, если вы набрали лишние килограммы и при этом образ жизни оставался прежним, не тяните с визитом к врачу.Организм человека – очень сложный механизм, и все происходящие в нем процессы тесно взаимосвязаны друг с другом. Поэтому вовсе не удивительно, что некоторые патологические и физиологические факторы определенным образом отражаются на массе тела.Однако, прежде чем отправляться к специалисту, рекомендуется в течение нескольких дней (желательно двух-трех недель) вести дневник питания и физической активности. Зачастую оказывается, что человек неверно оценивает калорийность потребленных продуктов и ест больше, чем нужно организму.Или проблема заключается не в том, что он стал меньше двигаться, а в том, что большее количество времени проводит в сидячем или лежачем положении. Однако, если вы не определили причину увеличения веса с помощью точного дневника своего рациона и физической активности, следует знать о потенциальных провоцирующих факторах неожиданного увеличения веса.ГипотиреозКогда молодая женщина неожиданно набирает вес, врачи обычно в первую очередь обращают внимание на щитовидную железу. Этот железистый орган имеет форму бабочки, и располагается в передней части шеи. Он синтезирует гормон, контролирующий обмен веществ. Если его функция снижена, то есть развился гипотиреоз, это приведет к замедлению обмена веществ и увеличению веса.Другими симптомами гипотиреоза являются недостаток энергии или усталость, сухость кожи, выпадение волос, охриплость голоса, повышенная чувствительность к холоду, запор, депрессия, ухудшение когнитивных способностей.БессонницаХроническое недосыпание приводит к увеличению выработки грелина, гормона, который «оповещает» о том, что пора идти есть, и при этом синтезируется меньше гормона лептина, регулирующего чувство насыщения. Как следствие, мы имеем вполне логичный результат – переедание. И, к сожалению, чаще всего вредными продуктами.Поликистоз яичниковПрактически каждая пятая женщина страдает синдромом поликистозных яичников. Это эндокринное заболевание, которое приводит к дисбалансу гормонов эстрогена и тестостерона и провоцирует неприятные последствия. По наблюдениям клиники Майо, к ним относятся: нарушение менструального цикла, чрезмерное оволосение на лице и сильные головные боли.Этот синдром также может влиять на выработку и резистентность организма к инсулину, что объясняет, почему он часто вызывает увеличение веса, особенно в районе талии.Стресс, депрессия или беспокойствоКогда вы постоянно находитесь в стрессовых ситуациях, организм начинает в больших объемах вырабатывать адреналин и кортизол, задача которых — обеспечить тело достаточным количеством энергии, когда человек переживает это непростое психологическое состояние и, как следствие, создавать жировые запасы.Если вы почти постоянно чувствуете себя несчастным или встревоженным, страдаете бессонницей, ощущаете хроническую усталость или потеряли интерес к вещам, которые обычно вас волнуют, целесообразно проконсультироваться с врачом. Правильное лечение не только улучшит настроение, но и поможет сбросить лишний вес.Синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке (СИБР)Когда баланс между полезными и вредными бактериями в тонком кишечнике нарушается и болезнетворных микроорганизмов становится больше — это может привести к СИБР. К наиболее выраженным его симптомам можно отнести метеоризм, вздутие и боль в животе, диарею и увеличение веса.Для того, чтобы вылечить данный синдром, прежде всего, назначается диета, исключающая потребление продуктов, вызывающих процессы брожения. Меню же должно состоять преимущественно из грубой клетчатки. Затем подключают антибиотики.ПерименопаузаПерименопауза может начаться у женщин и в возрасте около 30 лет, но зачастую данный процесс запускается после сорокалетнего возраста. Это приводит к повышению уровня эстрогена, что способно вызвать увеличение массы тела.Другие признаки перименопаузы: нерегулярные менструации, приливы жара, повышенное потоотделение, перепады настроения, колебания артериального давления, бессонница и снижение либидо.Побочный эффект принимаемого нового лекарстваНекоторые антидепрессанты влияют на центр аппетита в головном мозге, и это приводит к увеличенному потреблению пищи. Кроме того, бета-адреноблокаторы могут замедлять метаболизм, а некоторые стероиды способны вызывать задержку жидкости и повышение аппетита. Даже безрецептурные антигистаминные препараты иногда провоцируют увеличение веса.Поэтому, прежде чем начинать принимать новое лекарственное средство, обязательно ознакомьтесь с его инструкцией, чтобы понимать, какие побочные эффекты оно может иметь.Болезнь КушингаЭто заболевание вызывает чрезмерную секрецию кортизола и соответствующее накопление жира в области живота и задней части шеи. Другие сопутствующие симптомы: усталость, сахарный диабет, повышенное артериальное давление и высокий уровень холестерина. Но есть еще один отличительный признак — красные растяжки на животе.ОбезвоживаниеСпециалисты объясняют это явление тем, что многие люди пьют меньше, чем необходимо для полноценной работы организма. А вот едят намного больше, так как путают жажду с голодом. Смешанные сигналы — не единственная причина, по которой происходит набор лишнего веса при обезвоживании. Необходимо учитывать, что полноценное потребление жидкости ускоряет метаболизм.Опухоль яичникаИногда рост опухоли яичника может привести к увеличению окружности живота, и со временем многие женщины обнаруживают, что их одежда стала слишком мала. Заболевание обычно поражает прекрасный пол в период постменопаузы. Но каждой даме необходимо обращать внимание на такие симптомы, как ощущение быстрого наполнения желудка, боли внизу живота и дополнительная нагрузка на мочевой пузырь.