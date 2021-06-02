Врач Кораблева назвала болезни, при которых не следует пить квас

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Питье кваса повышает риск отечности, что опасно при наличии проблем с давлением и гипертонии.Врач диетолог Ольга Кораблева рассказала в интервью, что квас, несмотря на свою популярность, – напиток не для всех. Специалист назвала болезни, при которых пить его следует крайне умеренно, либо нужно отказаться от его употребления.В частности, очень осторожно пить квас нужно людям, подверженным гипертонии. В большом количестве он может задерживать в тканях жидкость, влиять на появление отеков, пояснила Кораблева.Также врач назвала другие патологии, при которых не следует пить кваскамни в желчном пузыре или почках,заболевания печени,гастрит,язва желудка.По словам врача, в случае этих нарушений«квас может вызвать обострение, изжогу, воспаление слизистой в нижних отделах пищевода».Также, добавила Кораблева, квас нужно исключить из рациона как продукт брожения при болезнях кишечника.