Врач Кораблева назвала болезни, при которых не следует пить квас
Врач диетолог Ольга Кораблева рассказала в интервью, что квас, несмотря на свою популярность, – напиток не для всех. Специалист назвала болезни, при которых пить его следует крайне умеренно, либо нужно отказаться от его употребления.
В частности, очень осторожно пить квас нужно людям, подверженным гипертонии. В большом количестве он может задерживать в тканях жидкость, влиять на появление отеков, пояснила Кораблева.
Также врач назвала другие патологии, при которых не следует пить квас
камни в желчном пузыре или почках,
заболевания печени,
гастрит,
язва желудка.
По словам врача, в случае этих нарушений
«квас может вызвать обострение, изжогу, воспаление слизистой в нижних отделах пищевода».
Также, добавила Кораблева, квас нужно исключить из рациона как продукт брожения при болезнях кишечника.
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