Врач Кораблева назвала болезни, при которых не следует пить квас

Питье кваса повышает риск отечности, что опасно при наличии проблем с давлением и гипертонии.

Врач диетолог Ольга Кораблева рассказала в интервью, что квас, несмотря на свою популярность, – напиток не для всех. Специалист назвала болезни, при которых пить его следует крайне умеренно, либо нужно отказаться от его употребления.

В частности, очень осторожно пить квас нужно людям, подверженным гипертонии. В большом количестве он может задерживать в тканях жидкость, влиять на появление отеков, пояснила Кораблева.

Также врач назвала другие патологии, при которых не следует пить квас

камни в желчном пузыре или почках,
заболевания печени,
гастрит,
язва желудка.

По словам врача, в случае этих нарушений

«квас может вызвать обострение, изжогу, воспаление слизистой в нижних отделах пищевода».

Также, добавила Кораблева, квас нужно исключить из рациона как продукт брожения при болезнях кишечника.
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https://www.medikforum.ru - Добавил mamasha в категорию Разное

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