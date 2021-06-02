Когда нужно менять зубную щетку
Дантисты объясняют это тем, что обычно зубные щетки хранятся в ванной комнате, где обычно повышенная влажность. В таких условиях скорость распространение микроорганизмов стремительно увеличивается. Стоит также прислушиваться к совету о том, что зубную щетку необходимо менять после каждой простуды, поскольку вирусные бактерии до конца не погибают, а остаются на щетинках.
Также специалисты отмечают, что за несколько месяцев щетинки изнашиваются до такой степени, что практически перестают удалять зубной камень и другие образования.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил gorizont в категорию Стоматология
Добавить комментарий