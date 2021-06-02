Когда нужно менять зубную щетку

Зубная щетка считается основным средством личной гигиены, поскольку от неё зависит здоровье не только зубов, но и всей ротовой полости. Однако многие люди забывают вовремя менять щётку. Специалисты утверждают, что щетка приходит в негодность за три месяца. Однако дело заключается не в её состоянии, а том, что за этот период щетка накапливает слишком много бактерий.Дантисты объясняют это тем, что обычно зубные щетки хранятся в ванной комнате, где обычно повышенная влажность. В таких условиях скорость распространение микроорганизмов стремительно увеличивается. Стоит также прислушиваться к совету о том, что зубную щетку необходимо менять после каждой простуды, поскольку вирусные бактерии до конца не погибают, а остаются на щетинках.Также специалисты отмечают, что за несколько месяцев щетинки изнашиваются до такой степени, что практически перестают удалять зубной камень и другие образования.