Названы мифы о здоровом питании, мешающие похудеть

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Люди склонны доверять старым мифам больше, чем серьезным научным исследованиям, и это актуально в том числе и для сферы здорового питания, где полно "бабушкиных сказок". Эксперты назвали основные мифы, которые мешают привести свой вес в норму.Считается, например, что для похудения важен исключительно баланс калорий. То есть, люди верят, что достаточно тратить больше калорий, чем организм получает из еды, чтобы результативно похудеть (без учета того, как вы расходуете калории и что именно едите). В реальности все несколько сложнее. Да, действительно, дефицит калорий может обеспечить потерю лишних килограммов, но есть и другие переменные, которые нужно учитывать.Гормональные сбои, болезни щитовидной железы, индивидуальные особенности метаболизма, наследственные факторы, а также множество других переменных — все это определяет скорость и результативность похудения. Может быть так, что слепая вера в эффективность дефицита калорий поможет вам похудеть, но такая потеря веса дастся слишком большой ценой — то есть, расплачиваться за потерянные килограммы придется здоровьем.Другой распространенный миф — завтрак является важнейшим приемом пищи. Современные исследования не подтверждают это. Ученые выяснили, что здесь все индивидуально — кому-то действительно лучше не пропускать завтрак, а кто-то худеет более эффективно (и без ущерба для здоровья), если обходится без него.Жирная пища. Некоторые люди так одержимы идеей отказа от всего жирного, что начинают придерживаться откровенно опасных для здоровья диет. Ученые, в свою очередь, утверждают, что некоторые диеты, богатые жирами, являются даже более результативными, чем диеты без жиров.