Вживляемый под кожу чип может предсказать повторный инсульт
Исследователи обратили внимание на группу пациентов, которые сталкиваются с повышенным риском повторного инсульта. Это лица с фибрилляцией предсердий (нерегулярная частота сердечных сокращений). У них в сердце могут образовываться тромбы с дальнейшим перемещением в мозг.
В рамках нового исследования ученые имплантировали небольшой чип под кожу пациентам, ранее перенесшим инсульт. Чип смог выявить фибрилляцию предсердий у 12,1% пациентов по сравнению с 1,8%, обнаруживаемыми при обычном уходе. Команда отметила, что эпизоды фибрилляции предсердий были непродолжительными, большинство из которых длились менее одного часа. Эксперты по инсульту рекомендуют пациентам с такой степенью фибрилляции предсердий начать прием антикоагулянтов, чтобы предотвратить инсульт в будущем.
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