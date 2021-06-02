Вживляемый под кожу чип может предсказать повторный инсульт

Ученые разработали подкожный чип, который может предупреждать о повторных инсультах. Такие данные сообщаются в Journal of the American Medical Association. Авторами разработки стали ученые из Массачусетской больницы общего профиля (MGH) и Медицинской школы им. Файнберга при Северо-Западном университете.Исследователи обратили внимание на группу пациентов, которые сталкиваются с повышенным риском повторного инсульта. Это лица с фибрилляцией предсердий (нерегулярная частота сердечных сокращений). У них в сердце могут образовываться тромбы с дальнейшим перемещением в мозг.В рамках нового исследования ученые имплантировали небольшой чип под кожу пациентам, ранее перенесшим инсульт. Чип смог выявить фибрилляцию предсердий у 12,1% пациентов по сравнению с 1,8%, обнаруживаемыми при обычном уходе. Команда отметила, что эпизоды фибрилляции предсердий были непродолжительными, большинство из которых длились менее одного часа. Эксперты по инсульту рекомендуют пациентам с такой степенью фибрилляции предсердий начать прием антикоагулянтов, чтобы предотвратить инсульт в будущем.