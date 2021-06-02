Врач Бобровский посоветовал пить воду определенной температуры

Врач назвал оптимальной для питья воду комнатной температуры.В интервью врача диетолога Андрея Бобровского прозвучало мнение о том, что для здоровья полезнее пить воду определенной температуры«Считается, что комнатная – оптимальная температура воды для питья. Это температура окружающей среды, в районе 18-22 градусов», - рассказал Бобровский.Специалист добавил, что такую воду «можно употреблять в любом случае».Андрей Бобровский заметил, что летом вода комнатной температуры может казаться не слишком подходящей для утоления жажды, многие люди предпочитают более прохладную жидкость. Но пить холодную воду следует крайне осторожно, констатирует специалист. По словам Бобровского, запивая пищу холодной жидкостью, мы невольно замедляем процесс насыщения – в результате можно спровоцировать переедание.Также врач добавил, что утолять жажду летом эффективнее как раз не холодными, а приятно, умеренно горячими – например, тем же чаем. Другой полезной привычкой медик считает употребление комфортно горячей воды утром.