Некоторые проблемы в туалете могут указывать на растущую в организме опухоль

Растущая опухоль – в зависимости от того, где она находится – может вызывать некоторые проблемы в туалете, связанные с опорожнением кишечника и мочевого пузыря.Если в организме возникает рак, это может влиять на то, как человек пользуется туалетом. Так, например, определенные проблемы могут возникать при развитии рака предстательной железы – об этом пишет Express Health, ссылаясь на рекомендации специалистов из Prostate Cancer UK.Какие проблемы в туалете могут указывать на растущую в организме опухоль простаты.Мочеиспускание становится более частым, в том числе ночью.Позывы к мочеиспусканию приобретают характер срочных: испытывая их, мужчина может бросаться в туалет, с трудом контролируя желание помочиться.При мочеиспускании может происходить некоторое замедление появления урины: приходится ждать, чтобы возникла струя. При этом возникает ощущение напряжения, опорожнение мочевого пузыря может занимать много времени.Несмотря на мочеиспускание, может казаться, что мочевой пузырь не опустошается полностью.В свою очередь, если больше бывает проблем с кишечником, чем с мочевым пузырем, это может указывать на рак кишечника, при котором оба пола подвергаются равному риску заболеть. Медики рекомендуют обращать внимание на некоторые проблемы в туалете.Учащаются более жидкие испражнения, иногда сопровождающиеся болью в животе.Периоды диареи чередуются с запорами.«Если ставший боле жидким стул, кровь в фекалиях или боль в животе ощущаются в течение трех недель или дольше, нужно обязательно обратиться к врачу», - рекомендуют эксперты.В области ануса ощущается зуд.После посещения туалета возникает ощущение, что все еще нужно опорожниться.На туалетной бумаге после протирания ягодиц становится хорошо заметной слизь (также она может быть видна на белье).В ректальной области чувствуется боль.Помимо этого, дополняют врачи, среди симптомов, которые могут указывать на растущую в организме опухоль, не должны игнорироваться «любая боль в животе, дискомфорт или вздутие, которые всегда возникают во время еды».