Врач рассказал, кому лучше отказаться от арбуза

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Арбуз – одно из любимых лакомств россиян в летнее время. Существует множество советов о том, как правильно его выбирать, но также важно знать, кому этот продукт противопоказан.Самыми полезными арбузами являются созревшие, тёмные плоды. Особенно хорошо их есть тем людям, у которых есть песок или камни в почках, заявил уролог и главный врач Клиники современной медицины Николай Захарченко.По его словам, именно тёмные ягоды содержат вещества, препятствующие камнеобразованию.При этом от употребления в пищу арбуза лучше отказаться пациентам, страдающим от диабета. Если сказать точнее, им нужно жёстко ограничивать потребление этого продукта.Также поедание арбуза не пойдёт на пользу тем, кто страдает от отёков, информирует портал «360».