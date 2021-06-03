4 простых способа повысить уровень гормонов счастья

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А знаете ли вы о том, что включение некоторых популярных продуктов в ежедневный рацион может сделать вас счастливее? Вот несколько рекомендаций по этому поводу от опытных диетологов и психологов.Есть определенные продукты питания, которые повышают выработку гормонов счастья вроде эндорфина, серотонина и окситоцина. К ним относятся орехи и семена с большим количеством триптофана, йогурт, повышающий уровень пробиотиков в кишечнике, острая пища с капсаицином, которая способствует выделению эндорфинов, яйца и рыба с витаминами B3, B6 B12 и жирными кислотами Омега-3, а также шпинат, листовая зелень и банан. Эти продукты богаты магнием, а исследования показывают, что он повышает уровень серотонина и дофамина. Кроме этого, можно попробовать и другие способы.Физические нагрузки каждый день. Тренировки помогают освобождать гормон эндорфин, вызывающий положительные эмоции. Регулярные занятия спортом укрепляют самочувствие, а это повышает уверенность в себе и самооценку.Достижение поставленных целей. Для того, чтобы реже разочаровываться, ставьте перед собой не слишком значительные цели. А их достижение очень повышает настроение. Всегда приятно слышать от себя и от кого-то другого, что вы выполняете задуманное. Это тоже способствует выработке дофамина.Симпатии ко всем. Старайтесь чаще делать добрые поступки и сохраняйте любезность со всеми без исключения вокруг вас. Наблюдения показывают, что подобная тактика освобождает гормон серотонин. А он повышает уровень счастья, укрепляет сон и процессы пищеварения.Побольше обнимашек. Физические прикосновения в мире пандемии полностью потеряны, но когда всё закончится, обниматься нужно почаще. Уже сейчас вы можете обнимать членов своей семьи и близких друзей, целовать детей и людей, которых вы любите. Это способствует выработке окситоцина.