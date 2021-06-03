Названы продукты, помогающие разгладить морщины
Коллаген — это структурный белок, который отвечает за эластичность и упругость кожи. С возрастом выработка коллагена снижается, из-за чего появляются морщинки. Чтобы сохранить красоту, врачи советует включить в рацион продукты, способствующие синтезу коллагена.
Помидор
В составе помидора находится кремний и ликопин – антиоксидант, который стимулирует работу всех органов. Важно знать, что ликопин – это мощное средство против старения кожи.
Лосось
В жирной рыбе содержится не только коллаген, но и необходимые микроэлементы, которые значительно усиливают эффект. Например, кислоты Омега-3 играют важную роль в поддержании здоровья кожи на клеточном уровне.
Красный болгарский перец
В продукте содержится необходимое количество аминокислот, витаминов и микроэлементов, которые влияют на синтез коллагена в организме. Кроме этого, регулярное употребление перца помогает укреплению волосяных фолликулов.
Мясо индейки
При употреблении индейки выделяется вещество – карнозин. Соединяясь с коллагеном, оно становится его стабилизатором и на некоторое время обеспечивает устойчивость клеток коллагена к разрушению.
Яйца
В составе яиц находится витамин В, который превращается в аминокислоту (глицин). Именно она принимает участие в синтезе коллагена.
Семечки подсолнуха
Они богаты на витамин Е (антиоксидант), который принимает участие в формировании коллагена. Кроме этого, семена подсолнуха борются со свободными радикалами. Именно они негативно влияют на состояние кожи.
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