Названы продукты, помогающие разгладить морщины

Они полезны для кожи.Коллаген — это структурный белок, который отвечает за эластичность и упругость кожи. С возрастом выработка коллагена снижается, из-за чего появляются морщинки. Чтобы сохранить красоту, врачи советует включить в рацион продукты, способствующие синтезу коллагена.ПомидорВ составе помидора находится кремний и ликопин – антиоксидант, который стимулирует работу всех органов. Важно знать, что ликопин – это мощное средство против старения кожи.ЛососьВ жирной рыбе содержится не только коллаген, но и необходимые микроэлементы, которые значительно усиливают эффект. Например, кислоты Омега-3 играют важную роль в поддержании здоровья кожи на клеточном уровне.Красный болгарский перецВ продукте содержится необходимое количество аминокислот, витаминов и микроэлементов, которые влияют на синтез коллагена в организме. Кроме этого, регулярное употребление перца помогает укреплению волосяных фолликулов.Мясо индейкиПри употреблении индейки выделяется вещество – карнозин. Соединяясь с коллагеном, оно становится его стабилизатором и на некоторое время обеспечивает устойчивость клеток коллагена к разрушению.ЯйцаВ составе яиц находится витамин В, который превращается в аминокислоту (глицин). Именно она принимает участие в синтезе коллагена.Семечки подсолнухаОни богаты на витамин Е (антиоксидант), который принимает участие в формировании коллагена. Кроме этого, семена подсолнуха борются со свободными радикалами. Именно они негативно влияют на состояние кожи.