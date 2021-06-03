Врач уролог Захарченко назвал плюсы и минусы арбузов
Врач уролог и главный Николай Захарченко назвал в интервью плюсы и минусы арбузов, а также дал совет, какие плоды следует предпочитать.
Медик заметил, что арбузу свойствен мочегонный эффект, благодаря которому его поедание «действительно в какой-то степени помогает очищению почек». Насыщенные водой ягоды способствуют отхождению песка, камней, пояснил Захарченко.
Еще одним плюсом арбузов, по словам врача, является то, что употреблять их могут даже люди, больные диабетом (хотя и с определенными ограничениями, умеренно).
Что касается минусов, поедание арбуза увеличивает количество жидкости в организме – это может негативно сказываться на состоянии людей, склонных к отекам. В то же время Захарченко пояснил, что отечность сама по себе является поводом для обращения к специалистам и обследования. Ее наличие иногда указывает на сердечную недостаточность, проблемы с почками.
Резюмируя, эксперт добавил, что
«наибольшей пользой обладают темные, хорошо созревшие арбузы, а не раннеспелые».
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