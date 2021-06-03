Врач уролог Захарченко назвал плюсы и минусы арбузов

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По словам уролога, съеденный арбуз в определенной мере «помогает очищению почек».Врач уролог и главный Николай Захарченко назвал в интервью плюсы и минусы арбузов, а также дал совет, какие плоды следует предпочитать.Медик заметил, что арбузу свойствен мочегонный эффект, благодаря которому его поедание «действительно в какой-то степени помогает очищению почек». Насыщенные водой ягоды способствуют отхождению песка, камней, пояснил Захарченко.Еще одним плюсом арбузов, по словам врача, является то, что употреблять их могут даже люди, больные диабетом (хотя и с определенными ограничениями, умеренно).Что касается минусов, поедание арбуза увеличивает количество жидкости в организме – это может негативно сказываться на состоянии людей, склонных к отекам. В то же время Захарченко пояснил, что отечность сама по себе является поводом для обращения к специалистам и обследования. Ее наличие иногда указывает на сердечную недостаточность, проблемы с почками.Резюмируя, эксперт добавил, что«наибольшей пользой обладают темные, хорошо созревшие арбузы, а не раннеспелые».