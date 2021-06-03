ТОП-3 летние диеты для тех, кто хочет похудеть

Они богаты витаминами.Узнайте, с помощью каких диет можно похудеть летом.Салатная диетаСалаты мы едим круглый год, поэтому придерживаясь такой диеты, для организма не будет сильного стресса. Диета рассчитана на 2 недели. Благодаря этой диете можно сбросить до 7 кг.Приемы пищи 3 раза в день. На завтрак фруктовый салат заправленный йогуртом, на обед и ужин овощные салаты. Также в рационе обязательно должен присутствовать кефир.Диета противопоказана:беременным;тем, у кого хронические заболевания почек, желудка, поджелудочной;кто страдает артериальной гипертензией и атеросклерозом.Фруктово-ягодная диетаЭту диету оценят сладкоежки. Для фруктово-ягодной диеты необходимо выбрать шесть видов ягод и фруктов, которые будет присутствовать в рационе. Например, можно выбрать вишню, дыню, грейпфрут, арбуз, груши, яблоки и клубнику. Диета рассчитана на неделю. За время диеты можно сбросить до 8 кг.Дробное питание — 6-7 приемов пищи в день:Пример рациона:Яблоко и стакан воды,дыня и стакан воды;два куска арбуза и две чашки воды;апельсин и чашка воды;груша и чашка воды;грейпфрут, 2 чашки воды.Диета противопоказана:детям и тем, кому за 50;тем, у кого есть заболевания ЖКТОгуречная диетаЭта диета поможет вывести шлаки из организма. Рацион состоит из огурцов. Вечером можно съедать одно яйцо или 50 г мяса. Диета рассчитана на 3 дня. Можно сбросить до 5 кг.Диета противопоказана:беременным;тем, у кого есть проблемы с почками и печенью;