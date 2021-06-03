ТОП-3 летние диеты для тех, кто хочет похудеть
Узнайте, с помощью каких диет можно похудеть летом.
Салатная диета
Салаты мы едим круглый год, поэтому придерживаясь такой диеты, для организма не будет сильного стресса. Диета рассчитана на 2 недели. Благодаря этой диете можно сбросить до 7 кг.
Приемы пищи 3 раза в день. На завтрак фруктовый салат заправленный йогуртом, на обед и ужин овощные салаты. Также в рационе обязательно должен присутствовать кефир.
Диета противопоказана:
беременным;
тем, у кого хронические заболевания почек, желудка, поджелудочной;
кто страдает артериальной гипертензией и атеросклерозом.
Фруктово-ягодная диета
Эту диету оценят сладкоежки. Для фруктово-ягодной диеты необходимо выбрать шесть видов ягод и фруктов, которые будет присутствовать в рационе. Например, можно выбрать вишню, дыню, грейпфрут, арбуз, груши, яблоки и клубнику. Диета рассчитана на неделю. За время диеты можно сбросить до 8 кг.
Дробное питание — 6-7 приемов пищи в день:
Пример рациона:
Яблоко и стакан воды,
дыня и стакан воды;
два куска арбуза и две чашки воды;
апельсин и чашка воды;
груша и чашка воды;
грейпфрут, 2 чашки воды.
Диета противопоказана:
детям и тем, кому за 50;
тем, у кого есть заболевания ЖКТ
Огуречная диета
Эта диета поможет вывести шлаки из организма. Рацион состоит из огурцов. Вечером можно съедать одно яйцо или 50 г мяса. Диета рассчитана на 3 дня. Можно сбросить до 5 кг.
Диета противопоказана:
беременным;
тем, у кого есть проблемы с почками и печенью;
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