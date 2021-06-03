Фитнес-експерты рассказали, как часто нужно менять кроссовки

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Плохая обувь для тренировок может навредить.Если ты активно занимаешься спортом, твои кроссовки со временем изнашиваются и нуждаются в замене, ведь уже не защищают твои ноги должным образом. Результатом могут быть серьезные травмы, которые надолго выкинут тебя из активной жизни.Но как часто нужно менять тренировочную обувь и как определить, что кроссовки уже отжили свое? На эти вопросы ты сможешь получить ответы чуть ниже.Почему нужно регулярно менять кроссовкиКак отмечает врач-ортопед Сайли Тулпул, спортивная обувь должна обеспечивать поддержку арки и создавать амортизацию. Однако при физических нагрузках она теряет такую ??способность.Уменьшение амортизации приводит к усилению удара по телу и выпрямлению дуги опоры, тем самым увеличивая требования к другим частям тела, которые работают в его поддержку, в частности, кости, связки, сухожилия и мышцы,– объясняет врач.Результатом могут стать напряженные суставы, растяжения связок или мышц, а также боль, добавляет Тулпул.Как часто следует покупать новые кроссовкиВ общем менять кроссовки эксперты рекомендуют каждые 500 – 800 километров (если вы используете приложение для отслеживания своих занятий по бегу), или каждые 6 – 8 месяцев, в зависимости от того, что произойдет раньше. Для суперактивных людей этот временной промежуток может составлять всего 3 месяца.Конечно, все зависит от того, каким спортом ты занимаешься. По словам доктора Тулпул, при высокоинтенсивных тренировках обувь нужно менять чаще, чем при неторопливой 30-минутной прогулке.Существует также много других факторов, которые следует учесть. Например, материал обуви, местность, на которой занимается человек, а также его вес и высота дуги стопы,– добавляет ортопед.Как определить, когда обувь нуждается в заменеЕсли ты не используешь гаджеты для отслеживания километров, есть физические признаки, которые помогут тебе определить, наступило ли время для новой пары кроссовок.Эксперты рекомендуют обратить внимание на гибкость подошвы. Если она прогибается в передней части, значит твоя обувь все еще годится для тренировок. Однако, если ты заметишь изгиб в средней или задней части подошвы, это сигнал для беспокойства. Ты это поймешь, когда попробуешь выгнуть каждый кроссовок наружу.Чрезмерный износ подошвы обуви – еще один красный флажок, который может свидетельствовать о сломанном протекторе, или же его отсутствии на определенных участках.Поводом для замены также могут быть дыры в носовой части обуви, искривления, а также отсутствие подушки на стельке.Как продлить жизнь кроссовокЭксперты рекомендуют иметь несколько пар кроссовок и использовать их поочередно, чтобы дать возможность пене в обуви полностью разжаться.Также не стоит носить тренировочные кроссовки в повседневной жизни, ведь это увеличивает количество пройденных километров и ускоряет их износ.