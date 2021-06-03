Названы показатели нормальной частоты пульса в разном возрасте

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В каких случаях пора бить тревогу.Пульс показывает количество ударов сердца в единицу времени. И всем хорошо известно, что этот параметр может существенно варьироваться в зависимости от физического и психоэмоционального состояния человека. В немалой степени он зависит и от возраста.Слово «пульс» в переводе с латинского означает удар, толчки. Появляются эти удары в результате сокращений сердечной мышцы, вызывающих колебания в артериях. Любые изменения в показателях пульса (в состоянии покоя) свидетельствует о каких-то патологических процессах в организме. Как нормальная частота пульса колеблется в зависимости от возраста.Нормальные показатели пульсаОбщее состояние здоровья сердца характеризуется несколькими параметрами пульса:частота — количество ударов за определенный период времени;ритм — продолжительность интервалов между ударами (если они разные, то это называется «аритмия»);скорость увеличения или уменьшения давления в артерии (слишком быстрая или медленная динамика считается отступлением от нормы);сила, которая необходима мышцам для регулирования нормальной пульсации.При этом специальных приборов использовать не нужно. Измерять пульс можно вручную очень простым способом. Каждый человек способен почувствовать биение внутри артерий в разных частях тела, но чаще всего прощупывают на запястье.Нормальным считается пульс 60-80 ударов в минуту в состоянии полного покоя. В некоторых случаях допускается небольшое увеличение или уменьшение этого значения (не более 10). Если показатель 90 или больше, то в норме это должно быть связано только с возрастом человека.У мужчинЕсли мужчина активно занимается спортом, то для него даже 50 ударов в минуту в состоянии покоя можно считать нормой. Во время физических нагрузок организм привыкает работать в интенсивном ритме, сердечная мышца становится способной перекачивать большое количество крови. Следовательно, в спокойном состоянии она может работать медленнее, но не менее эффективно.У женщинУ женщин нормальная частота сердечных сокращений составляет примерно 70-90 ударов в минуту. Но это зависит от многих факторов, включая наличие хронических заболеваний, уровень гормонов, возраст.Во время физической нагрузкиЧтобы рассчитать максимальную частоту пульса, нужно вычесть свой возраст из 220. Таким образом, для человека 40 лет максимальное значение будет 180 ударов в минуту. В этом случае минимальный показатель должен быть равен половине максимального (в данном случае — 90).При умеренных нагрузках нормальный пульс должен быть не более 70 процентов от максимального (126 ударов), при больших нагрузках — не более 85 процентов (153 удара).После еды частота сердечных сокращений обычно увеличивается, и это совершенно естественно. Нормальное состояние после приема пищи эквивалентно умеренной физической активности.Необходимо учитывать возраст, ведь для каждой группы людей значения нормального пульса разные:в возрасте 1 месяца – от 110 до 170 ударов в минуту (в среднем 140 ударов в минуту);в возрасте до 1 года — от 100 до 160 ударов в минуту (в среднем 130 ударов в минуту);в возрасте до 2 лет — от 95 до 155 ударов в минуту (в среднем 125 ударов в минуту);в возрасте от 2 до 6 лет — от 85 до 125 ударов в минуту (в среднем 105 ударов в минуту);в возрасте от 6 до 8 лет — от 75 до 120 ударов в минуту (в среднем 97 ударов в минуту);в возрасте от 8 до 10 лет — от 70 до 110 ударов в минуту (в среднем 90 ударов в минуту);в возрасте от 10 до 12 лет — от 60 до 100 ударов в минуту (в среднем 80 ударов в минуту);в возрасте от 12 до 15 лет — от 60 до 95 ударов в минуту (в среднем 75 ударов в минуту);в возрасте до 18 лет — от 60 до 93 ударов в минуту (в среднем 75 ударов в минуту);в возрасте от 18 до 40 лет — от 60 до 90 ударов в минуту (в среднем 75 ударов в минуту);в возрасте от 40 до 60 лет — от 60 до 90-100 ударов в минуту (в среднем 75-80 ударов в минуту);в возрасте старше 60 лет — от 60 до 90 ударов в минуту (в среднем 70 ударов в минуту).