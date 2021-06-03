Ученые: высокий и низкий сахар в крови могут довести до слабоумия

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Пожилые люди с диабетом 1 типа могут страдать как от повышенного, так и пониженного уровня сахара в крови. Если они оказываются в больнице с данными проблемами, риск деменции в будущем для них увеличивается в шесть раз.К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета. Их работа представлена в журнале Neurology. Они подчеркивают, что наличие лишь одного крайнего значения также приводит к повышению риска.«Для людей с диабетом как крайне высокий, так и низкий уровень сахара в крови являются чрезвычайными ситуациями. Они могут привести к коме, госпитализации и даже смерти», - рассказывает автор исследования доктор Рэйчел А. Уитмер из Медицинской школы Дэвиса при Калифорнийском университете в Сакраменто.В исследовании приняли участие 2,8 тыс. человек с диабетом 1 типа. Из них 398 человек, или 14%, имели в анамнезе очень низкий уровень сахара в крови; 335, или 12%, высокий, а 87, или 3%, сталкивались с обеими ситуациями. Исследователи наблюдали за участниками в среднем в течение семи лет, чтобы определить, кому был поставлен диагноз деменции.Ученые обнаружили, что у 153 человек, или около 5%, развилось слабоумие. С поправкой на возраст, пол и этническую принадлежность, люди с эпизодами низкого уровня сахара в крови имели на 75% больший риск развития деменции. У людей с повышенным уровнем сахара в крови риск развития слабоумия более чем в два раза выше, чем у людей без него. Однако те, кто пережил оба типа событий, имели шестикратное повышение риска.