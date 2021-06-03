Психолог назвал причины и последствия трудоголизма

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Трудоголизм — серьезная проблема, которая требует помощи квалифицированных специалистов — пишет сетевое издание "Народные Новости". С корреспондентами издания поговорил бизнес-психолог, коуч, профайлер и полиграфолог Максим Коваленко, который считает, что главная причина трудоголизма — страх.Работа без отдыха ведет к истощению — физическому и ментальному. Трудоголик постепенно теряет интерес к жизни, уделяя все меньше внимание семье и самому себе. Работа становится навязчивой идеей, что может приводить к печальным последствиям. Тем не менее, люди редко относятся к трудоголизму как к настоящей угрозе."Трудоголизм — это в первую очередь страх. Учитывая особенности нашего времени, люди просто боятся что-то не успеть. Особенно это актуально для жителей мегаполисов — Москвы и Санкт-Петербурга. Люди боятся, что на их место придет кто-то другой", — объяснил коуч.Для того, чтобы преодолеть невроз, вызванный постоянным страхом, нужно научиться отдыхать. По словам Коваленко, полноценный отдых требует соблюдения некоторых условий — например, нужно отключить мобильный телефон и не выходить в Сеть, чтобы избавиться от всех раздражителей. "Страх появляется, когда человек не уверен в себе, в своих силах. Нужно работать со своими страхами, чтобы преодолевать их. Но люди не хотят заниматься этим, предпочитая жить в постоянном страхе", — сказал эксперт.