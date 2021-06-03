Безопасного количества спиртного не существует

Даже если вы строго следуете рекомендациям врачей об умеренном употреблении алкогольных напитков, это всё равно будет производить токсическое воздействие на органы тела. К такому выводу пришли ученые Имперского колледжа Лондона.На территории многих стран действуют официальные рекомендации по безопасному употреблению спиртных напитков. Как правило, лимит устанавливается на уровне одного небольшого бокала вина в день или 30 г более крепких напитков. Однако никакого безопасного уровня алкоголя не существует, и любое количество спиртного производит токсическое воздействие на организм, как установили исследователи из Великобритании. Следовательно, предпочитающие полностью трезвый образ жизни люди всё-таки получают максимальные преимущества от этого .Увеличение потребления алкоголя связано с сокращением количества серого вещества в мозге, ростом объемов жира в печени и более значительному повышению массы левого желудочка сердца, как показало исследование. Сокращение объема мозга повышает риск развития старческого слабоумия. Жировой гепатоз приводит к тяжелым поражениям печени.Исследователи проанализировали МРТ-сканы более 10 000 человек в возрасте от среднего до пожилого, которые употребляли разное количество спиртных напитков или не пили спиртного вообще. Было установлено, что даже те, то поглощает меньше рекомендованных 14 порций алкоголя в неделю, что составляет эквивалент 6 средних бокалов вина, всё равно наносят ущерб телу. Именно поэтому авторы исследования призывают пересмотреть официальные правительственные рекомендации по допустимому количеству употребляемого алкоголя