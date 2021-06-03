Эндокринолог Павлова: на здоровье сильнее других влияют две привычки

Одна привычка, являющаяся вредной, и еще одна – полезная – наиболее сильно влияют на здоровье человека.Две привычки, которые «сильнее других влияют на здоровье» были названы врачом эндокринологом Зухрой Павловой.Привычка первая: курение. Говоря о том, почему пристрастие к табаку является одной из двух наиболее влиятельных привычек, Павлова указала на ее тесную связь с развитием онкозаболеваний. В плане риска некоторых видов рака курение повышает его на 50, 70 и 80 процентов. Врач перечислила виды злокачественных заболеваний, вероятность которых у курильщиков возрастает сразу очень существенно:рак легких,рак гортани,рак пищевода,рак ротовой полости,рак мочевого пузыря,рак толстого кишечника.Помимо того, напомнило Павлова, данная привычка ассоциируется с подверженностью болезням сердечно-сосудистой сферы, которые являются главной причиной смертности сегодня.Привычка вторая: питье воды. Эндокринолог констатирует, что«главной полезной привычкой является употребление после сна натощак стакана теплой воды не ниже 40 градусов».Павлова объяснила, что в этом случае нормализуется выработка и циркуляция желчи, которая «борется с болезнетворными организмами».