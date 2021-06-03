Эндокринолог Павлова: на здоровье сильнее других влияют две привычки
Две привычки, которые «сильнее других влияют на здоровье» были названы врачом эндокринологом Зухрой Павловой.
Привычка первая: курение. Говоря о том, почему пристрастие к табаку является одной из двух наиболее влиятельных привычек, Павлова указала на ее тесную связь с развитием онкозаболеваний. В плане риска некоторых видов рака курение повышает его на 50, 70 и 80 процентов. Врач перечислила виды злокачественных заболеваний, вероятность которых у курильщиков возрастает сразу очень существенно:
рак легких,
рак гортани,
рак пищевода,
рак ротовой полости,
рак мочевого пузыря,
рак толстого кишечника.
Помимо того, напомнило Павлова, данная привычка ассоциируется с подверженностью болезням сердечно-сосудистой сферы, которые являются главной причиной смертности сегодня.
Привычка вторая: питье воды. Эндокринолог констатирует, что
«главной полезной привычкой является употребление после сна натощак стакана теплой воды не ниже 40 градусов».
Павлова объяснила, что в этом случае нормализуется выработка и циркуляция желчи, которая «борется с болезнетворными организмами».
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