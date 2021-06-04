Это растение уменьшает жир на животе в течение нескольких недель — подтверждено японскими учеными

Висцеральный жир - это телесный жир, который хранится в брюшной полости, которая содержит ряд важных органов, таких как поджелудочная железа. Его расположение рядом с поджелудочной железой означает, что он может препятствовать выработке инсулина - предшественника диабета 2 типа. Висцеральный жир также является фактором риска сердечных заболеваний.Учитывая риски, связанные с жиром на животе, жизненно важно снизить уровень нездоровой пищи. Диета обеспечивает надежную защиту от жира на животе, а некоторые продукты рекламируются за их преимущества в сжигании жира на животе.Исследования ученых из Morishita Jintan Ltd (Осака, Япония) показали, что экстракт плодов шиповника является эффективным оружием против висцерального жира.Шиповник - это круглая часть цветка розы чуть ниже лепестков. Исследования на мышах показали, что экстракт шиповника подавляет увеличение массы тела и уменьшает висцеральный жир. Это побудило ученых изучить, могут ли эти эффекты повторяться у людей. Они провели 12-недельное одноцентровое двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование с участием 32 человек.Участники были разделены на две случайные группы, и они получали по одной таблетке плацебо или шиповника, которые содержали 100 мг экстракта шиповника, один раз в день в течение 12 недель без диетического вмешательства.Площадь брюшного жира и процент телесного жира были измерены как первичные результаты.Что выяснили исследователи?Общая площадь абдоминального жира, площадь абдоминального висцерального жира, масса тела и индекс массы тела значительно снизились в группе, получавшей шиповник, на 12 неделе по сравнению с их исходными уровнями после приема таблеток из плодов шиповника.Снижение этих параметров было «значительно выше» по сравнению с таковым в группе плацебо, пишут исследователи. Процент жира в организме имел тенденцию к снижению по сравнению с группой плацебо.