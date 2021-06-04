Вакцина от Pfizer менее эффективна против «индийского штамма» коронавируса

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Известный британский ученый Нил Фергюсон предупреждает, что "индийский вариант" коронавируса приблизительно на 30-100% более заразен, по сравнению с предыдущими версиями. А вакцина от компании Pfizer приводит к выделению в организме пациента меньшего количества защитных антител к этому штамму.На днях глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что препарат «Спутник V» является лучшим в мире профилактическим средством от COVID-19 по целому ряду критериев. Среди них эффективность, логистика, стоимость, а также защита от всех имеющихся сейчас мутаций COVID-19. К ним относится и так называемый «индийский штамм» коронавируса, из-за которого на территории Великобритании заболеваемость за месяц увеличилась почти на 100%. Любопытно, что вакцина от компании Pfizer вызывает в организме пациентов выработку меньшего количества защитных антител к этому штамму, как сообщил профессор Фергюсон из Великобритании.Этот сотрудник Научно-консультативной группы при британском правительстве SAGE получил от граждан страны кличку «профессор Локдаун» за его призывы к постоянному карантину. Он предупреждает, что новый «индийский вариант» коронавируса заразней предыдущих на 30-100%. При этом он в два раза чаще приводит к госпитализациям невакцинированных граждан, чем «вирус из Кента», который в других странах мира называют «британским штаммом».На территории Туманного Альбиона продолжаются споры по поводу того, снимать ли 21 июня большинство имеющихся коронавирусных ограничений. За три с лишним недели суточная заболеваемость коронавирусом в стране выросла с 2 500 до более чем 5 000, то есть увеличилась в два раза. Смертность уже превышает 16 - 18 человек в сутки, и это связывают с тем, что доминирующим вариантом коронавируса в стране теперь является «индийский штамм»