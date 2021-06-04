Диетолог предупредил об опасности дефицита жиров в рационе

Не стоит лишать себя важных макроэлементов.В «мире» правильного питания и похудения «витает» очень много мифов, в которые все желающие похудеть верят. Возможно, это все из-за того, что эти мифы более «щадящие», но увы, не всегда правдивы.Один из таких мифов о том, что замена жирных молочных обезжиренными поможет сбросить лишний вес решила развеять диетолог Светлана Фус. На своей странице в Инстаграм она написала, чем чреват дефицит жиров для организма.«Использовать обезжиренные молочные продукты можно, если жира поступает достаточно из других продуктов питания» — отмечает Светлана.Диетолог рекомендует использовать молочные продукты в небольших количествах и средней жирности. Если продукт большей жирности, то их количество должно уменьшиться. Важно также помнить, что жиры животного происхождения мы получаем и из других продуктов.Но вот отсутствие жиров в питании — это прямой путь к нарушению многих функций в организме.????Первая – структурная. Жиры необходимы для поддержания целостности клеточных мембран. ?А их отсутствие в питании отражается не только на самочувствии, но и на внешнем виде, кожа становится сухой и морщинистой. У человека снижается иммунитет, все его органы ускоренно стареют и изнашиваются, могут начаться проблемы с сердцем, мозговой деятельностью – ухудшится память, снизится скорость реакции, зрение.А еще жиры участвуют в усвоении витаминов.????Вторая, не менее важная функция — энергетическая. Жиры самые лучшие источники энергии. Именно жиры дают нам чувство сытости, бодрость и энергию.Еще одна функция жиров регуляторная. Жиры участвуют в выработке гормонов, например половых. Отсутствие жиров в питании может привести к бесплодию. Мужчин проблема исключения жира тоже касается.Есть еще одна не важная задача жиров — их дефицит может привести к хроническому бронхиту, астме и другими заболеваниями легких. Жиры входят в состав вещества которое выстилает изнутри альвеолы наших легких.