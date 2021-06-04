Онищенко раскрыл секрет, как в СССР боролись с опасными инфекциями

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Геннадий Онищенко, депутат Государственной думы России и академик Российской академии наук, рассказал Федеральному агентству новостей, как во времена СССР нестандартно боролись с инфекциями, которые попадали в страну из Китая. Как поделился по секрету Онищенко, для борьбы с энтеровирусными болезнями среди детей применялась полиомиелитная вакцина."Во времена СССР в Хабаровске каждый год отмечался всплеск энтеровирусных болезней среди детей. Речь идет об инфекционных заболеваниях, которые были спровоцированы водой из Амура. Антропогенная нагрузка на Амур со стороны Китая была слишком высокой, поэтому в Хабаровске существовала такая проблема, как инфекционные заболевания детей. В других городах Дальнего востока этой проблемы не было, но в Хабаровске была настоящая беда — среди детей массово регистрировались энтеровирусные инфекции", — заявил Онищенко.Депутат добавил, что для профилактики заболеваемости детям давали полиомиелитную вакцину. Это осуществлялось нелегально — вне национального календаря прививок. "И это помогало", — подчеркнул Онищенко."Полиомиелит передается, как правило, через слизистую оболочку рта — так же, как и энтеровирусы. Вакцина от полиомиелита создавала иммунитет, который был эффективным в том числе и против "дикого" вируса. Такая практика существовала без разрешения, но по факту — это работало, и работало хорошо", — сказал академик.