Канадские ученые смогли остановить развитие болезни Паркинсона

Группа ученых придумала наноробот, который доставляет лекарства в мозг пациентов с болезнью Паркинсона.

Инновационный метод описан в журнале журнал ACS Nano.

При болезни Паркинсона (нейродегенеративном расстройстве) погибают дофаминергические нейроны в мозге. Из-за этого процесса начинается нехватка дофамина.

Лекарственные средства направлены на повышение концентрации дофамина. Ввести его непосредственно нельзя, поскольку его не пропускает в нервную систему гематоэнцефалический барьер.

Ученые, чтобы преодолеть этот барьер, использовали синтетические наночастицы. Они похожи на меланин, эти частицы смогли обеспечить своеобразный трамплин, с помощью которого дофамин может попасть в мозг неинвазивным путем.

Метод протестировали на грызунах. Он оказался эффективным и показал высокие результаты в устранении симптомов Паркинсона.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

http://neboley.com.ua - Добавил gorizont в категорию Неврология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь