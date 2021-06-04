Канадские ученые смогли остановить развитие болезни Паркинсона
Инновационный метод описан в журнале журнал ACS Nano.
При болезни Паркинсона (нейродегенеративном расстройстве) погибают дофаминергические нейроны в мозге. Из-за этого процесса начинается нехватка дофамина.
Лекарственные средства направлены на повышение концентрации дофамина. Ввести его непосредственно нельзя, поскольку его не пропускает в нервную систему гематоэнцефалический барьер.
Ученые, чтобы преодолеть этот барьер, использовали синтетические наночастицы. Они похожи на меланин, эти частицы смогли обеспечить своеобразный трамплин, с помощью которого дофамин может попасть в мозг неинвазивным путем.
Метод протестировали на грызунах. Он оказался эффективным и показал высокие результаты в устранении симптомов Паркинсона.
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