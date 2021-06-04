Канадские ученые смогли остановить развитие болезни Паркинсона

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Группа ученых придумала наноробот, который доставляет лекарства в мозг пациентов с болезнью Паркинсона.Инновационный метод описан в журнале журнал ACS Nano.При болезни Паркинсона (нейродегенеративном расстройстве) погибают дофаминергические нейроны в мозге. Из-за этого процесса начинается нехватка дофамина.Лекарственные средства направлены на повышение концентрации дофамина. Ввести его непосредственно нельзя, поскольку его не пропускает в нервную систему гематоэнцефалический барьер.Ученые, чтобы преодолеть этот барьер, использовали синтетические наночастицы. Они похожи на меланин, эти частицы смогли обеспечить своеобразный трамплин, с помощью которого дофамин может попасть в мозг неинвазивным путем.Метод протестировали на грызунах. Он оказался эффективным и показал высокие результаты в устранении симптомов Паркинсона.