Врач рассказала, когда лазерная коррекция зрения может навредить
По мнению врача, о лазерной коррекции зрения все уже известно, поэтому механизм операции изучен полностью. Но важно провести "точнейшую диагностику" перед операцией.
"В этом помогут только хорошее оборудование, а также знания и опыт врача, работающего в профильном учреждении",
— сказала она, добавив, что лазерная коррекция зрения является самой безопасной операцией из всех существующих в офтальмологии. Единственная опасность — это плохие специалисты.
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