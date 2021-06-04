Врач рассказала, когда лазерная коррекция зрения может навредить

Врач-офтальмолог рассказала о ситуации, когда лазерная коррекция зрения может быть опасна. В беседе с "Вечерней Москвой" лазерный хирург Ксения Чиненова объяснила, что следует внимательно относиться к компетентности специалиста.
По мнению врача, о лазерной коррекции зрения все уже известно, поэтому механизм операции изучен полностью. Но важно провести "точнейшую диагностику" перед операцией.

"В этом помогут только хорошее оборудование, а также знания и опыт врача, работающего в профильном учреждении",

— сказала она, добавив, что лазерная коррекция зрения является самой безопасной операцией из всех существующих в офтальмологии. Единственная опасность — это плохие специалисты.
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