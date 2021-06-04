Мясников назвал главные опасности для вегетарианцев
В морепродуктах и яйцах содержатся необходимые для организма кислоты Омега-3. Из-за отказа от продуктов животного происхождения у вегетарианцев часто наблюдается дефицит этих веществ.
"Приемлемые для них источники Омеги-3 — льняное масло, соевое молоко, грецкие орехи. Помните о пользе этих продуктов и обеспечьте себе и своим детям-вегетарианцам высокий уровень их потребления", — написал Мясников.
Также в растительной пище недостаточно аминокислот:
"Каши содержат мало аминокислоты лизин и много аминокислоты метионин. Фасоль наоборот: много метионина и мало лизина. Вот и ешьте и то, и то. И совсем не обязательно есть все вместе".
Кроме того, вегетарианцам и веганам может не хватать железа, цинка, кальция, витаминов D и B-12.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://doctor.rambler.ru - Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий