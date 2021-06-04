Мясников назвал главные опасности для вегетарианцев

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, на что необходимо обращать внимание вегетарианцам и веганам, чтобы избежать проблем со здоровьем. Об этом он написал в своем Telegram-канале.В морепродуктах и яйцах содержатся необходимые для организма кислоты Омега-3. Из-за отказа от продуктов животного происхождения у вегетарианцев часто наблюдается дефицит этих веществ."Приемлемые для них источники Омеги-3 — льняное масло, соевое молоко, грецкие орехи. Помните о пользе этих продуктов и обеспечьте себе и своим детям-вегетарианцам высокий уровень их потребления", — написал Мясников.Также в растительной пище недостаточно аминокислот:"Каши содержат мало аминокислоты лизин и много аминокислоты метионин. Фасоль наоборот: много метионина и мало лизина. Вот и ешьте и то, и то. И совсем не обязательно есть все вместе".Кроме того, вегетарианцам и веганам может не хватать железа, цинка, кальция, витаминов D и B-12.