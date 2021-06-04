Врач рассказал о способности редиса влиять на опухоли

Благодаря действию компонентов редиса может проявляться противоопухолевый эффект, констатирует медик.

В интервью врача диетолога Михаила Гинзбурга прозвучало мнение о том, что хорошо известный россиянам пряный овощ – редис – обладает способностью специфическим образом влиять на опухоли, тормозя их развитие. Это связано с тем, что суммарное действие микроэлементов редиса сокращает интенсивность воспалительного процесса.

«Это не значит, что при запущенном раке можно спастись редиской, но какая-то надежда есть на то, что рак будет расти не так быстро», - заметил Гинзбург.

Также, добавил врач, данным эффектом овоща можно объяснить его способность влиять на процессы, тормозящие старение.

Чтобы редиска не раздражала желудок, медик рекомендует есть ее строго после еды. Людям с чувствительным и не слишком здоровым ЖКТ употреблять редис нужно со сметаной или маслом, смягчающим его остроту.
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