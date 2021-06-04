Вторичные инфекции опасны для мозга при старческом слабоумии

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Исследование показало, что ключевые клетки мозга подвергаются дополнительному воздействию из-за вторичных инфекций. Причём они могут развиваться даже не в самом мозге.Ключевые клетки нашего мозга астроциты и микроглии из-за процессов, спровоцированных старческим слабоумием, находятся в состоянии постоянного воспаления. Если же жертвы болезни Альцгеймера и других видов деменции сталкиваются с какими-то вторичными инфекциями, то они провоцируют чрезмерную реакцию в этих клетках, что грозит ухудшением самочувствия. Таковы результаты нового исследования по механизмам болезни Альцгеймера, результаты которого публикует журнал Alzheimer's and Dementia.Оно показало, что вторичные инфекции усиливают иммунную реакцию мозга и плохо воздействуют на память у лабораторных мышей, а также у людей. Нет особого значения в том, где именно развиваются эти инфекции, как в мозге, так и вне его. Как полагают авторы исследования, клетки головного мозга астроциты и микроглии и так пребывают в активном состоянии из-за болезни Альцгеймера. Вторичные инфекции рождают чрезмерную реакцию в этих клетках, а она разлаживает мозговые ритмы и негативно влияет на когнитивную деятельность.Само исследование проводилось на лабораторных мышах, генетически запрограммированных на развитие симптомов болезни Альцгеймера. И хотя эти результаты опытов сложно сразу перенести на людей, ученые подчеркивают, что умершие от острой системной инфекции пациенты с болезнью Альцгеймера демонстрируют повышенный уровень в головном мозге противовоспалительных молекул, которые играют важную роль в возникновении усиленной иммунной реакции.