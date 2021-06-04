Ишемический инсульт: как распознать и предотвратить

Основная причина ишемического инсульта является образование тромбов в просвете сосудов или их длительный спазм.Инсульт независимо от своего вида представляет собой опасное для жизни состояние, что требует быстрой диагностики и соответствующего лечения. Поэтому разберем, какие симптомы будут указывать на развитие именно ишемического инсульта и каковы могут быть причины его возникновения.Ишемический инсульт — это патологическое состояние, характеризующееся нарушением мозговой функции вследствие закупоривания артерии с ограничением кровоснабжения к головному мозгу.Механизм развития ишемического инсульта заключается в блокировании сосуда, что как следствие приводит к нарушению снабжения кислородом определенного участка мозга. Это же касается и нарушение функций в тех участках, где произошло поражение мозга.Основные причиныОсновная причина ишемического инсульта является образование тромбов в просвете сосудов или их длительный спазм. Это как следствие приводит к кислородному голоданию определенных участков мозга, нарушению снабжения кровью и других необходимых веществ. Процесс поражения происходит очень быстро.Провоцирующими факторами могут выступить следующие состояния:возрастной фактор (риски инсульта увеличиваются с возрастом);гипертоническая болезнь и резкие скачки артериального давления;малоподвижный образ жизни и избыточный вес;питания с избыточным употребление животных жиров;сахарный диабет.Какие симптомы указывают на развитие ишемического инсульта?Специфические проявления патологии будут зависеть от участка поражения и его степени. Чаще всего заболевание приходится на ночное время и развивается в течение нескольких секунд или минут.Так к основным проявлениям ишемического инсульта принадлежит:нарушение речи;нарушение движений и координации;развитие паралича или пареза (частичное отсутствие возможности двигаться), чаще одностороннее поражение как полностью одной стороны тела, так и отдельно ноги, руки, лица;возникновения проблем с глотанием;нарушение мочеиспускания.При отсутствии своевременной помощи патологический процесс может распространиться на органы дыхания и сердце, что представляет опасность для жизни.Отметим, что на стремительность развития симптомов будет влиять скорость закупоривания мозговой артерии.Диагностика и тактика леченияДиагностика ишемического инсульта требует быстрых и координированных действий. Врач проводит физикальный (неврологический) обзор с установлением данных анамнеза. Визуализация патологического процесса происходит путем проведения КТ и МРТ, УЗИ сосудов, ангиографии, ЭКГ и ЭХО-КГ.Тактика лечения будет направлена ??на восстановление кровоснабжения пораженных участков мозга, устранение отека, нормализации артериального давления.Так медикаментозная терапия будет включать назначение антикоагулянтов с целью разжижения крови и предотвращения образования тромбов, мочегонных с контролем мочеиспускания, ангиопротекторов, гипотензивных под четким контролем АД.Оперативное вмешательство проводится при развитии отека мозга с отсутствием результата от назначенных препаратов.Следующим важным этапом лечения является проведение реабилитации больного. Важно начать восстанавливать утраченные функции как можно скорее, в начале в условиях стационара, а после выписки в специализированном реабилитационном центре или в условиях дневного стационара.В дальнейшем пациент должен проходить постоянное наблюдение у врача с целью исключения и своевременного предотвращения осложнений.Важно помнить, что соотношение инсульт — преклонный возраст, за последнее время претерпело видоизменения. Ведь возраст развития инсультов с каждым годом «молодеет». Свою роль в этом больше всего составляет образ жизни: ожирение, вредные привычки и малоподвижный образ жизни.Поэтому очевидно, какие изменения нужно вносить в свое здоровье, чтобы снизить риски развития инсульта.