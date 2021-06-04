«Постоянно что-то жую»: как справиться с перееданием

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Наесться чего-то до тошноты — ситуация, в которую периодически попадает каждый. Но когда такое пищевое поведение становится постоянным, это уже говорит о проблеме.Как понять, что что-то не такКогда у человека здоровые отношения с едой, он на ней не зациклен: ест, когда голодный, перестает, когда насытился, и выбирает то, что хочется именно сейчас, не беспокоясь, что в холодильнике пропадают котлеты. Если мысли о еде занимают все внимание в течение дня, это может сигнализировать о расстройстве пищевого поведения: нервной анорексии, булимии или компульсивном переедании. РПП — это серьезный диагноз, который должен поставить врач, как и назначить лечение, но можно пройти онлайн-тесты в интернете на вероятность наличия расстройства.Причины перееданияЕда с детства приравнивается к безопасности. Когда ешь, чувствуешь себя хорошо. Поэтому еда для людей — самый простой способ справиться с эмоциями.«Я постоянно что-то жую. Вроде есть не хочется, но каждые полчаса заглядываю в холодильник и смотрю, что там вкусненького», — такие истории звучат постоянно.Проблема в том, что многие не чувствуют контакта с телом и не улавливают вовремя его сигналы: голод, насыщение, усталость, жажда, злость. Часто тревожась, нам кажется, что мы хотим есть. Испытывая какую-то негативную эмоцию, мы пытаемся ее заглушить. Например, чтобы отвлечься от проблем на работе, вечером приходим домой и наедаемся так, что потом плохо.При этом то, как люди реагируют на стресс, связано с генетикой. Некоторые в тяжелые периоды жизни отказываются от еды вообще и из-за этого резко худеют. Но таких людей меньшинство. Большинство же, испытывая хронический стресс, переедают.Также переедание могут спровоцировать проблемы с ЖКТ и гормональный сбой (например, нарушение выработки грелина и лептина, которые отвечают за чувство голода и насыщения соответственно). Чтобы узнать это, необходимо сдать анализы и пройти обследование.Почему не работают ограниченияКак правило, переедание провоцирует самокритику. Внутри мы начинаем себя стыдить: «Опять переел, будешь толстым и некрасивым». Большинство начинают садиться на диеты, пытаться ограничивать себя, но потом опять срываются, и все начинается по новой. Такая схема не работает: любая диета провоцирует срыв, и получается замкнутый круг. Только каждый раз ненависти к себе становится больше.Садиться на диеты без медицинских показаний не стоит, потому что все люди разные и определенная диета не может подходить всем, даже если для кого-то она оказалась эффективна.Кроме того, у нас есть заданное генетикой пороговое значение веса — set point. То есть существует определенный минимум и максимум, при которых организм функционирует нормально. Если эти показатели расшатывать, в обе стороны, система даст сбой.Что делатьЧтобы справиться с перееданием, врачи рекомендуют начать вести дневник питания. В него советуют записывать не только то, что ты съел, но и как ты себя чувствуешь в момент приема пищи: насколько ты голоден и какие эмоции испытываешь до и после. Специалисты по РПП говорят, что необходимо пытаться не заглушать эмоции, с помощью еды в том числе, а фиксировать их и проживать. Также важно искать другие, не деструктивные способы справиться с негативными чувствами: например, вместо очередной сладкой булки попить воды, пойти прогуляться, помедитировать: «Что я чувствую сейчас и как могу себе помочь?». Если с проблемой сложно справиться самостоятельно, лучше обратиться к специалистам.