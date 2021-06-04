Специалисты рассказали о пользе прерывистого голодания

Диетологи относятся к прерывистому голоданию по-разному — кто-то считает, что эффективность такого метода похудения не доказана, а кто-то уверен, что это не только инструмент для борьбы с лишним весом, но и способ улучшить работу мозга.Наука пока что не в полной мере изучила все эффекты от прерывистого голодания, но есть все основания считать, что при разумном подходе такой метод может быть полезным для здоровья. Эксперименты на животных показали, что прерывистое голодание позволяет оптимизировать в том числе и работу мозга — у грызунов, на которых проводились опыты, улучшилась долговременная память."Мыши, которых кормили через день, смогли преодолеть лабиринт более результативно, чем грызуны из контрольной группы. Особый режим питания позволил улучшить функциональность нервных клеток мышей — в частности, у грызунов повысилась активность генетической последовательности Klotho, кодирующей познавательные функции", — рассказывают исследователи.Теоретически — прерывистое голодание способствует нормализации состояния больных сахарным диабетом, плюс, такой режим питания подходит для людей с метаболическим синдромом. Кроме того, прерывистое голодание можно использовать для профилактики заболеваний головного мозга.