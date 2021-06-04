Варикоз: как не пропустить заболевание

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Варикоз это не просто некрасивые ноги, а серьезное заболевание, которое становится более распространённым. Оно чревато самыми неприятными последствиями, вплоть до эмболии легочной артерии, трофических язв и других осложнений.Часто варикоз замечают уже при наличии ярких симптомов. Однако заболевание можно выявить на более ранней стадии. Что вообще за такая болезнь - варикоз, каковы симптомы, что делать, когда нашёл их у себя и можно ли всё это предотвратить - в материале MedikForum.ruПричины появления варикозаНи один самый лучший профессионал не сможет назвать точных причин развития заболевания. Скорее, нужно обратиться к устройству организма. По венам кровь идет снизу вверх. Благодаря специальным клапанам этот процесс налажен. Нарушения механических и биохимических процессов приводит к нарушению кровотока. Это и можно назвать главной причиной.Когда кровь медленно циркулирует, сосудистые стенки растягиваются сильнее. При слабости данного показателя нужны особенные условия: малоподвижный образ жизни, вредные привычки в виде алкоголя и курения, лишний вес. Если это все имеется в жизни, то не стоит удивляться появлению варикоза. Также немаловажна наследственность, которую вышеназванные факторы могут усилить ещё больше.Степени развития варикозаЧаще всего люди начинают подозревать, что у них варикоз, при наличии выступающий ярких вен на ногах. Однако недуг начинает проявляться ночными судорогами, отечностью, тяжестью и болью в нижних конечностях. Увеличенные голубые вены и узлы - это уже настоящий варикоз.Чтобы диагностировать болезнь, врачи-флебологи обладают должной компетенцией и инструментарием - например, ультразвуковое дуплексное сканирование применяют во всём мире.Благодаря этому определяются все необходимые параметры - состояние венозным клапанов, диаметр основной вены, особенности кровообращения и так далее.Как лечат варикозВсё зависит от степени развития болезни. При отеках назначают флеботропные препараты, наличие небольшого расширения вен вынуждает делать склеротерапию. При этом варикоз - хроническое заболевание, которое может вернуться даже после оперативного вмешательства.Результат лечения напрямую зависит от степени компетенции врача. Важно выбрать специалиста, который обладает достаточным опытом. Не ведитесь на низкие цены и наличие в клинике только узко направленных методик. Варикозное расширение вен предполагает целый комплекс терапии.Профилактика варикозаВ первую очередь нужно выбирать удобную обувь. Каблуки у туфель не должны быть выше 7 см, но и слишком плоской обувь не должна быть.По утрам принимайте контрастный душ ног - обливайте их водой разных температур, чтобы тренировать сосуды.Чаще ходите пешком, избегайте длительных поездок на автомобиле. Ноги не нужно перегревать, так как это создает излишнюю нагрузку на сосуды. То есть жара, баня и сауна - это не самые подходящие процедуры для ног.И носка компрессионного трикотажа позволит предотвратить неприятное хроническое заболевание. Поэтому соблюдайте все правила профилактики и снизите тем самым риск развития варикоза.